Paralimpik basketbolcular, İstanbul'da kamp yapacak

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, yarın İstanbul'da kampa girecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını başantrenör Ahmet Akın yönetiminde 21 Temmuz Pazar gününe kadar İstanbul Beylikdüzü Spor Salonu'nda sürdürecek.

Millilerin kamp kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Cem Gezinci, Özgür Gürbulak, Ahmet Efetürk, Samet Toptaş, Selim Sayak, Uğur Toprak, Deniz Acar, Hüseyin Avni Dalman, Volkan Aydeniz, İsmail Ar, Rıdvan Aksoy, Fikri Gündoğdu, İbrahim Yavuz, Volkan Gülem, Gökhan Coşkun.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota verecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa ve Rusya ile karşılacak. A Grubu'nda ise Büyük Britanya, İtalya, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Polonya yer alacak. Şampiyonayı ilk 4 sırada tamamlayan takımlar Tokyo vizesi alacak.

Kaynak: AA