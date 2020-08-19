Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek
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Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Arjantin'de bir rahibenin zor durumdaki trans kadınlara yardım amacıyla apartman kompleksi kurma projesine destek verdi.

Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek
19.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:50

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Arjantin'de bir rahibenin zor durumdaki trans kadınlara yardım amacıyla apartman kompleksi kurma projesine destek verdi.

Papa Francesco, memleketi Arjantin'in Neuquén kentinde bir manastır arazisinde trans kadınlara ev veren rahibeye mektup yazarak "Sen ve kızların için dua ediyorum"dedi.

İtalyan basınındaki haberlere göre zor durumdaki trans kadınlara konut projesi, Papa Francesco'yu Buenos Aires başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemden tanıyan rahibe Mónica Astorga Cremona tarafından hayata geçirildi.

Mónica Astorga Cremona, fuhuşa zorlanan, iş bulmakta zorlanan trans kadınlara yardım eden Carmelitas Descalzas manastırının baş rahibeliğini yapıyor.

Cremona, 40-70 yaşları arasındaki 12 trans kadına konaklama imkanı sunmak amacıyla manastıra ait bir arazide bir apartman kompleksi yaptırdı.

Arjantin basınının "dünyanın ilk trans mahallesi" diye nitelediği projeye, Papa da bir mektupla desteğini bildirdi.





'İsa'nın zamanında da cüzzamlılar böyle dışlanıyordu'

Rahibe Mónica Astorga Cremona Arjantin haber ajansı Telam'a yaptığı açıklamada, Papa'ya bir e-posta yazarak projeyi anlattığını ve Papa'dan da yanıt geldiğini söyledi.

Papa geçen hafta e-posta ile yolladığı mektubunda, "Sevgili Monica, ilahiyat okuluna gitmeyen ve teoloji çalışmayan Tanrı sana bunun karşılığını bol bol ödeyecektir. Sen ve kızların için dua ediyorum. Siz de benim için dua etmeyi unutmayın" diye yazdı.

Rahibe Cremona, geçmişte de trans kadınlar için yürüttüğü çalışmalara Papa Francesco'dan destek geldiğini anlattı.

Cremona'nın anlatımına göre Papa daha önceki bir mektubunda da trans bireylere karşı ayrımcılığı eleştirerek, "İsa'nın zamanında da cüzzamlılar böyle dışlanıyordu" dedi.

BBC
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