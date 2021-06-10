Papa, cinsel istismar skandalları nedeniyle istifa eden Alman kardinalin istifasını kabul etmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Papa, cinsel istismar skandalları nedeniyle istifa eden Alman kardinalin istifasını kabul etmedi

Papa, cinsel istismar skandalları nedeniyle istifa eden Alman kardinalin istifasını kabul etmedi
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarının ortaya çıkmasının ardından istifasını sunan Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx'ın bu isteğini kabul etmedi.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarının ortaya çıkmasının ardından istifasını sunan Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx'ın bu isteğini kabul etmedi.

Papa'nın 4 Haziran'da Roma'dan Kardinal Marx'a gönderdiği mektupta, görevine devam etmesini istediği bildirildi.

Papa mektubunda, bir felaketle karşı karşıya oldukları konusunda Kardinal Marx ile aynı fikirde olduğunu, ortaya çıkan cinsel istismarlar kadar kilisenin bununla başa çıkma şeklinin de kendisini üzdüğünü belirtti.

21 Mayıs'ta Papa Francis'e istifasını sunmuştu

67 yaşındaki Marx, Katolik Kilisesindeki taciz skandalı nedeniyle 21 Mayıs'ta Papa Francis'e bir mektup yazarak istifasını sunmuştu. Marx'ın bu isteği, Katolik dünyasında sansasyon yaratmıştı.

Kardinal mektubunda, şu ifadelere yer vermişti:

"Özünde, benim için mesele, son birkaç on yılda kilise yetkilileri tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmaktır. Son 10 yılın araştırmaları ve raporları, birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor."

Almanya'nın önde gelen Katolik piskoposlarından Kardinal Reinhard Marx, 2020'ye kadar Alman Piskoposlar Konferansının (DBK) başkanlığını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Muş Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Sarp Akkaya Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Ersun Yanal Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Papa, cinsel istismar skandalları nedeniyle istifa eden Alman kardinalin istifasını kabul etmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 15:42:11. #1.15#

title