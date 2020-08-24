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PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz

Şampiyonlar Ligi'nin 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ı Selanik'te konuk edecek olan PAOK'un yetkilileri, temsilcimizin bulunduğu yerdeki bir tahtaya "Siz bizim siyah beyaz kardeşlerimsiniz" notunu bıraktı. Yunanistan ile Türkiye arasındaki siyasi gerilimin yükseldiği günlerde oynanacak maç için kardeşlik vurgusu yapıldı.

24.08.2020 22:08 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ın maçı iki ülke arasındaki siyasi gerilimin çerçevesinde gündem olmaya devam etse de ev sahibi ekip, temsilcimize sıcak bir karşılama yaptı.

Selanik temsilcisi, her iki takımın da renginin siyah-beyaz olduğunu vurgularken Beşiktaş'ın bulunduğu yerdeki bir tahtaya "Siz bizim siyah beyaz kardeşlerimsiniz" notunu bıraktı.

PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz

Beşiktaş yetkilileri ise tahtanın fotoğrafını çekip kulübün resmi sosyal medya hesabında "Bu sıcak karşılaşma için teşekkürler" diyerek paylaştı. PAOK'un resmi Twitter sayfası da paylaşıma etiketlendi.

SERGEN YALÇIN DA TEŞEKKÜR ETTİ

Bugün basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da siyasetin kendilerini ilgilendirmediğini belirtip kendilerini sıcak karşılayan rakip yetkililere teşükkür etti ve "Biz spor adamıyız. Siyaset olarak yaşanan olaylarla bağlantı kurmamız zor. Bu konular bize uzak. Biz sadece futbol oynamaya geldik. İşimiz spor yapmak. Bize uzak konular diğerleri. Biz bugün buraya geldik ve Yunan yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar. Sporun içinde kalmak istiyoruz. Sadece bu oyunun içinde kalalım, en mantıklısı bizim için bu" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PAOK ile Beşiktaş 25 Ağustos akşamı TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz
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