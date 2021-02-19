Pansiyondaki odasında ölü bulundu
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Pansiyondaki odasında ölü bulundu

19.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:11
Pansiyondaki odasında ölü bulundu

ANTALYA'da Ali Fuat Taştan (44), konakladığı pansiyonda ölü bulundu.

ANTALYA'da Ali Fuat Taştan (44), konakladığı pansiyonda ölü bulundu.

Olay, Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde pansiyona giriş yapan Ali Fuat Taştan, sabah saatlerinde odasından çıkmayınca görevliler kontrole gitti. Görevli, Ali Fuat Taştan'ın kaldığı odadan cevap alamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya girdiğinde Taştan'ın hareketsiz yattığını görüp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taştan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Odada inceleme yapan polis, Taştan'ın vücudunun herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı. Polis, Taştan'ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Otel sahibi Emrah Nas, dün gece konaklamak için gelen Taştan'ın uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü. 

Polisin, Taştan'ın ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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