Pano İçeriğine İzinsiz Erişen LinkedIn'e Dava Açıldı iOS 14'te yer alan bir özellik sayesinde LinkedIn'in de yer aldığı 50'den fazla popüler uygulamanın pano içeriklerine izinsiz olarak erişim sağladığı ortaya çıkmıştı.

iOS 14'te yer alan bir özellik sayesinde LinkedIn'in de yer aldığı 50'den fazla popüler uygulamanın pano içeriklerine izinsiz olarak erişim sağladığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir iPhone kullanıcısı ise pano içeriğine izinsiz erişen LinkedIn'e dava açtı. Olay ile ilgili bütün detaylar haberimizde.

iPhone Kullanıcısı Pano İçeriğine İzinsiz Erişen LinkedIn'e Dava Açtı

Geçtiğimiz haftalarda TikTok, AccuWeather, AliExpress dahil 50'den fazla popüler uygulamanın akıllı telefonda pano içeriğini yani kopyalanıp yapıştırılan her şeyi görebildiği ortaya çıkmıştı. iOS 14'te yer alan özellik sayesinde panoya izin erişim sağladığı ortaya çıkan uygulamaların geliştiricilerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

WWDC etkinliğinde tanıtılan iOS 14 özelliği sayesinde "DonCubed" isimli Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz haftalarda popüler sosyal ağ platformu LinkedIn'in de veri ihlali yaptığını farketmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Adam Bauer isimli bir iPhone kullanıcısı ise kendi izni olmadan panoya erişim sağlayan LinkedIn'e dava açmak için San Francisco Federal Mahkemesi'ne başvurdu. Bu olayların ortaya çıkmasının hemen ardından LinkedIn tarafından bir açıklama yapıldı. LinkedIn tüketici ürünleri mühendisi Erran Berger, söz konusu olayın yalnızca yazılımsal bir hata sonucu ortaya çıktığını söyledi. Berger, "Pano içeriğini depolamıyoruz veya iletmiyoruz" ifadelerini kullandı.

iOS 14 Ne Zaman Çıkacak?

WWDC etkinliğinde tanıtılan iOS 14'ün final sürümü Eylül ayında iPhone 12'nin tanıtımı ile birlikte indirmeye sunulacak. iOS 14 beta sürümünü yükelemek istiyorsanız iOS 14 beta indirme ve yükleme rehberi isimli yazımıza göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir