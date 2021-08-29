Pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL arttı
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Pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkta geçimini sağladığı Aksaray'da pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL artarken, 390 bin hektar tarım arazisi olan kentte 1 yılda 4 milyon 336 bin ton tarımsal üretim yapıldı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkta geçimini sağladığı Aksaray'da pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL artarken, 390 bin hektar tarım arazisi olan kentte 1 yılda 4 milyon 336 bin ton tarımsal üretim yapıldı.

Tarımsal üretimde Türkiye'de önemli bir yerde bulunan Aksaray'da tarımsal üretim her geçen yıl hızla artarak devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklemeler ile üreticilerin gücüne güç katılıyor. 390 bin hektar tarım arazisi olan ve nüfusun yüzde 80'i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan kentte istihdamın yüzde 43'ü de tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam ediliyor. Kentte çeşitli tarım ve hayvancılık projeleri geliştirerek üreticilerin ürünlerine değer katıldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, "İl Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Bakanlığı ve valimizin talimatları ile Aksaray'daki çiftçilerimizin ürettiği ürünlere değer katma amacıyla projeler ve desteklemeler yapmakta. Bu kapsamda Aksaray ilimiz 2020 yılında resmi TÜİK rakamlarına göre tarımsal üretim değerinde Türkiye'de 19. sırada bitirdi. 2019 yılında 6 milyar 100 milyon TL olan tarımsal üretim değerini 2020 yılında 8 milyar 200 milyon TL'ye çıkartarak pandemiye rağmen tarımsal üretim değerini 2 milyar TL artıran illerimizden oldu. İnşallah amacımız bunu daha da artırmak. Aksaray'ımızın yüzde 80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor ve Aksaray ilimizde çalışma hayatında istihdam edilenlerin yüzde 43'ü de tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam ediliyor. Aksaray'ımızda 390 bin hektar tarım arazisi var ve ilimiz bu tarım arazisinin her yıl eken bir il olarak Türkiye'de TÜİK rakamlarına göre 2020 yılında 13. sırada bitirdi. Yine 2020 yılında bir diğer önemli noktada Aksaray'ımız tahıl ve bitkisel ürünlerin üretim bazında da Türkiye'de 4. sırada bitirdi. 2020 yılında 4 milyon 336 bin ton tarımsal üretim yaptık" dedi. - AKSARAY

Pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL arttı
Pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL arttı
Pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL arttı
Pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL arttı
Pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL arttı
Pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL arttı
Pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL arttı
Pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Pandemiye rağmen tarımsal üretim değeri 1 yılda 2 milyar TL arttı - Haberler Ekonomi
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