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Pandemide ikinci çeyrekte e-ticarette yüzde 580 büyüdü; esas faaliyet karını da pozitife taşıdı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen teknoloji ve müşteri deneyimine yapılan yatırımlar nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde 955 milyon TL'lik ciroya ve 27,5 milyon TL esas faaliyet karına ulaştığını duyurdu.

Pandemide ikinci çeyrekte e-ticarette yüzde 580 büyüdü; esas faaliyet karını da pozitife taşıdı
10.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:09
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen teknoloji ve müşteri deneyimine yapılan yatırımlar nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde 955 milyon TL'lik ciroya ve 27,5 milyon TL esas faaliyet karına ulaştığını duyurdu. İkinci çeyreği kapsayan dönemde Teknosa e-ticarette bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 580'lik rekor büyüme elde ettiğini, Haziran ayında mağazalarının açılmasının güçlü sonuçlara önemli katkı sağladığını açıkladı.

Sabancı Holding iştiraklerinden, teknoloji perakendecisi Teknosa, 2020 yılının ikinci çeyreğinde, tüm dünyayı etkisi alan pandemiye rağmen başarılı finansal sonuçlar elde ettiğini açıkladı. Teknosa yılın ikinci çeyreğinde 955 milyon TL'lik ciroya, geçtiğimiz yılın sonuçlarına göre pozitife geçerek 27,5 milyon TL esas faaliyet karına ulaştığına dikkat çekti.

Teknosa, yaptığı açıklamada "Bu dönemdeki başarı; müşteriler için dönemin ihtiyaçlarına uygun yenilikleri hayata geçirerek kesintisiz hizmet vermesi, online satışlarda kırılan rekor, bu dönemde tedarik zinciri, nakit ve insan kaynakları yönetimi konularında alınan aksiyonlar ve Haziran ayında üst düzey tedbirlerle açılan mağazaların yüksek performansı ile geldi. Bu sonuçlarla birlikte yılın ilk altı ayında Teknosa'nın toplam cirosu, geçtiğimiz yılın ilk yarısına oranla yüzde 8,7 artış göstererek 2 milyar 4 milyon TL'ye ulaştı. 

'Yeni Neslin Teknosa'sı mottosuyla dijitalleşme altyapısına yapılan yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm; 2020 yılının ikinci çeyrek sonuçlarında ciro, sepet büyümesi ve esas faaliyet karı gibi göstergelerde olumlu etkisini gösterirken, pandemi dolayısıyla mağazaların kapalı olduğu dönemde Teknosa.com ve mobil platformda da rekor sonuçlar alınmasını sağladı. 2020 yılının ikinci çeyreğinde online satışlarda geçen yıla kıyasla 6 kata yakın rekor büyüme elde eden Teknosa, bu büyüme ile birlikte ilk altı aylık online cirosunu da 559 milyon TL'ye çıkardı." ifadelerine yer verdi. 

"PANDEMİYE RAĞMEN GEÇEN YILA GÖRE DAHA BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTİK" 

2020 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, "Teknosa'da pandemiye rağmen geçen yıla göre daha başarılı sonuçlar elde ettik. Sektördeki öncü pozisyonumuzu güçlendirip pazar payımızı da artırdık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz dijitalleşme yatırımlarımız ve müşteri odaklı dönüşüm çalışmalarımız sayesinde değişime çok hızlı adapte olduk. Veri bazlı karar verme süreçleri ile müşterilerimizin beklentilerini öngörüp yanlarında olmaya odaklandık. Değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap veren hizmetlerimiz bizi bu süreçte rakiplerimizden ayrıştırdı. Haziran ayında tüketici güvenindeki artış mağazalarımızın performansını olumlu etkiledi. Bu süreçte temel ihtiyaçlarla birlikte teknoloji ürünlerine olan talep devam etti.  Bu trendin sürmesini ve sektörü daha ileriye taşımasını bekliyoruz. Teknosa olarak müşterilerimize her noktada en iyi alışveriş deneyimini sunma yönünde yatırımlarımızı hızlandırıp, yaygın mağaza ağımızla ve online kanallarımızla daha güçlü bir şekilde müşterilerimize ulaşacağız. Bu çok yönlü deneyimle müşterilerimiz için fayda sağlamayı sürdüreceğiz" dedi. 

"YENİ NORMAL"DE ONLİNE VE OFFLİNE BİRLİKTE BÜYÜYOR 

Tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu pandemi sürecini tüm Teknosa paydaşlarıyla birlikte sağlıklı ve çevik şekilde yönetmeye odaklandıklarını ifade eden Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan da şunları söyledi: "Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının her biri farklı hikayeler ve öğretiler barındırdı. Bu dönemde teknolojinin gündelik yaşamın içinde ne kadar önemli hale geldiğini bir kez daha fark ettik. Bu zorlu süreçte çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için üst düzey sağlık ve güvenlik tedbirlerini alırken, işimizi sürdürmeye ve müşterilerimizi artan teknoloji ihtiyaçlarıyla buluşturmaya odaklandık. Mağazalarımız kapalıyken müşterilerimize her an, her yerde, diledikleri şekilde alışveriş yapma imkanı sağladık.  Sürecin ilk gününden bu yana değişime tam uyumlu uygulamalarımız, sonuçlarımıza olumlu yansıdı.  

E-ticarette müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için canlı destek (livechat), paket ürün satışı, çağrı sisteminden satış gibi hizmetleri devreye aldık. Hızlı ve farklı teslimat seçenekleri, müşterilerimizin ortaya çıkan ihtiyaçlarına uygun yeni ürünlerin satışına başlanmasının yanı sıra son yıllarda yaptığımız müşteri odaklı çoklu kanal yatırımlarımızın bu pozitif sonuçlarda büyük etkisi var. Mağazalarımızın kapalı olduğu dönemde, müşterilerimizi her kanalda ihtiyaçlarıyla buluşturmak için Carrefoursa'nın 23 marketinde satış noktaları da oluşturduk. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, pandemi sürecinde olmamıza rağmen esas faaliyet karımız pozitife geçti. Evlerde olduğumuz dönemde online kanallarımız, normalleşme sürecinde Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımız, alınan tüm aksiyonlarla performanslarını artırdı. Mağazalarımızın tekrar açılması ile sürecin en başından beri olduğu gibi çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığına öncelik vererek üst seviyede tedbirler alıyor, çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde yaşanan tüm gelişmeleri takip ederek müşterilerimizin hem online hem de fiziksel kanallarda ihtiyaçlarına cevap vermek ve en iyi hizmeti almalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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