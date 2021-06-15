Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi artırdı
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Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi artırdı

İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Haberler | Güncel

Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi artırdı Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar: "Kayseri'de bisiklete olan ilgide 1'e 300 oranında artış yaşandı" Kayseri'de pandemi ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte bisiklete olan ilgi arttı.

Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi artırdı

Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar: "Kayseri'de bisiklete olan ilgide 1'e 300 oranında artış yaşandı"

KAYSERİ - Kayseri'de pandemi ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte bisiklete olan ilgi arttı. Bisiklet satışları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar, "Kayseri'de bisiklete olan ilgide 1'e 300 oranında artış yaşandı" dedi.

Pandeminin dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte insanların bireysel ulaşım aracı olan bisiklete olan ilgisinde artış yaşandı. Koronavirüs, insanların toplu ulaşımdan uzaklaşmasına sebebiyet verirken, tekli seyahat aracı olan bisiklete yönelmesine sebep oldu. Bundan dolayı da bisiklet satışlarında son yılların en üst seviyesine ulaşıldı. Salgın ile birlikte insanların bireysel ulaşıma daha fazla zaman ayırdığını ve bundan dolayı da insanların bisiklete olan ilgisinin oldukça arttığını söyleyen Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar, "Bisiklete her gün oldukça artan bir ilgi var. Salgının insanları etkilemesi ile birlikte insanların bireysel ulaşıma daha fazla zaman ayırmasından sonra bisiklet oldukça fazla ilgi görmeye başladı. Tek sıkıntımız olan şey bisiklet yollarının eksikliği onunda yakın zamanda giderileceğini düşünüyorum. Vatandaşlarımız bisiklet alırken dikkat etmeleri gereken bazı durumlar var. Bunlardan birincisi amaçları ne ise onunla ilgili bisiklet almaları gerekiyor. İkinci olarak kendi vücut ölçülerine göre boylarına ve kilolarına uygun bisiklet seçmelerini öneriyoruz. Yanlış bisiklet seçimi ayağa vuran ayakkabı gibi bisikleti de çekilmez hale getirir. Vücuda uygun olarak seçilen bisiklet ise keyifli ve sağlıklı bisiklet sürülmesini sağlar" dedi.

"1'e 300 oranında bir artış yaşandı"

Kayseri'de bisiklete olan ilginin 1'e 300 oranında arttığını dile getiren Mehmet Lüzumlar sözlerine şu şekilde devam etti; "Bisiklet çevreci, temiz ve sağlıklı bir araçtır. Ulaşımı oldukça bedavadır ve sudan başka bir şey yakmaz. Bu yüzden bisiklet kullanımı oldukça keyiflidir. Pandemi ile birlikte bisiklete ilgide oldukça artış oldu. Yani Kayseri'de bisiklete olan ilgi 1'e 300 oranında bir artış yaşandı. Şu anda Kayseri'de satacak bisiklet dahi bulamıyoruz. Bisiklet fiyatları dolar bazında endeksli çalıştığı için geçtiğimiz yıllara bakarak oldukça yükseldi. Ancak bu yükselmeye rağmen fabrikalar yeteri kadar üretim yapamadığı için bisiklet kıtlığı çekiliyor diyebiliriz. Bisikletin talebi oldukça fazla arzı az durumda. Bu nedenle de bazı arkadaşlarımız fiyat konusunda pek iyi davranmıyor. Vatandaşlarımızın fiyat konusunda araştırmacı olmalarını tavsiye ederiz. Birkaç yere sormadan da bisiklet almamalarını öneriyoruz. Bisikletlerini de bilinçli satıcılardan almalarını öneriyorum. Bisiklet fiyatları 5-10 yaş arası için olanlar 650-900 TL aralığında onun hemen üzerindeki segment var onların fiyatları da bin 500 TL seviyesinde seyrederken, normal kullanıcı için olan bisikletler ise bin 250 ile bin 750 TL arasında değişiyor. Bu saydıklarımızın üzerinde olan bisikletlerimiz ise 2 bin 500 TL'den başlayıp yukarılara doğru çıkıyor.

Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi artırdı
Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi artırdı
Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi artırdı
Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi artırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya

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