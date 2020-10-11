Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi
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Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi

11.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:08
Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi

Tokat'tan İstanbul'a köylüler hazırladıkları kışlık yiyecekleri pandemi nedeniyle otobüs bulamayınca kamyon kiralayarak gönderdi.

Tokat'tan İstanbul'a köylüler hazırladıkları kışlık yiyecekleri pandemi nedeniyle otobüs bulamayınca kamyon kiralayarak gönderdi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyünde vatandaşlar yaz ayında ektikleri ürünleri hasat ederek kışlık yiyeceklerini hazırladı. Tarımsal ürünlerin yanı sıra hayvansal organik ürünler de hazırlayan köylüler, bu ürünleri İstanbul'da bulunan çocukları, akrabaları ve yakınlarına göndermek için kolları sıvadı. Pandemi nedeniyle yolcu otobüs bagajlarında yer bulamayan köylüler kamyon kiraladı. Köyde ev ev dolaşan kamyona çuvallarla yiyecekler yüklendi. Daha önceki yıllarda otobüslerin bagajlarında yola çıkan patates, soğan, sarımsak, turşu, salça gibi kışlık yiyecekler kamyon kasasında 795 kilometre uzaklıktaki İstanbul'a gönderildi. Kışlık ürünler İstanbul Bağcılar'da köy dernek binası önünde sahiplerine teslim edildi.

Köylülerden Fahrettin Yüksel, yaz boyunca hazırladıkları ürünleri İstanbul'da yaşayan çocuklarına kamyon tutarak gönderdiklerini söyledi. Yüksel, "Köylüler olarak fasulye, domates, çökelek, yoğurt, peynir, salça, reçel elimizden ne geliyorsa yaptığımız ürünleri çuvalladık. Korona virüs salgını nedeni ile yolcu otobüsü ile gönderemedik, kamyon kiraladık. Kamyonla gönderdiğimiz ürünleri çocuklarımız İstanbul'da alarak kış boyunca tüketecek" dedi.

Köylülerden Doğan Erdem ise korona virüs salgını nedeni ile otobüsle yiyecek gönderemediklerini belirterek, "Köylüler olarak kamyon kiraladık, ürünlerimizi kamyona yükledik. Yaz ayında ektiğimiz ürünlerden hasadımızı yaparak çuvallara doldurduk. Çocuklarımız için her yıl bu hazırlığımızı yapıyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi
Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi
Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi
Pandemi otobüsle kışlık yiyecek gönderme alışkanlığını değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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