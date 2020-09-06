Pandemi düğün takılarını da internete taşıdı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) "Çekirdek Girişim"lerinden Takı Kolay, düğünlere online takı yollama hizmeti geliştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) "Çekirdek Girişim"lerinden Takı Kolay, düğünlere online takı yollama hizmeti geliştirdi.

Takı Kolay'ın gelinle damatlara destek olma motivasyonuyla kurulduğunu aktaran Takı Kolay Kurucu Ortağı Özgür Sallancı, platformda kredi kartına taksitle takı takmanın mümkün olduğunu söyledi ve "Geliştirdiğimiz sistem sayesinde nikah yapacak çifti uzaktan kutlamak, aynı zamanda altın takılarını yollamak mümkün oldu" dedi.

Sallancı, düğün yapacak çiftin takikolay.com'a girerek online davetiye açmasının yeterli olduğunu belirterek, gelin ve damadın istemesi halinde online davetiyeyi yakınlarıyla sosyal medyadan ve anlık iletişim programları üzerinden paylaşabileceğini söyledi ve ekledi: "Yaklaşık bir yıl önce geliştirdiğimiz sistemle, gelin ve damadın maddi ve manevi olarak yıprandığı düğün süreçlerinde yanlarında olmayı hedefledik. "Sistemimiz şöyle çalışıyor: Düğün yapacak çift; düğün tarihi, yeri, saati gibi bilgileri fotoğraflarıyla beraber sitemize giriyor. "Kendilerine bir online davetiye açıyorlar sayfamız üzerinde. Bu aşamadan sonra gelin ve damadın isim-soyismini sitemizde arayan bir davetli dakikalar içinde çiftin online davetiyesine ulaşabiliyor, tebrik notu ile beraber takısını yollayabiliyor. "Kredi kartı ve tüm banka kartlarından işlem alıyoruz ve cüzi bir işlem ücretiyle bu hizmeti sunuyoruz."Sallancı, hazırlanan online davetiyenin QR kodunu da gelin ve damada ulaştırdıklarını ifade ederek, isteyen çiftlerin bu kodu davetiyelerini basacak matbaalara ulaştırarak, fiziki davetiyelerine de bastırabileceğini söyledi.Davetiyedeki karekodu okutan davetlilerin düğün salonunun konumundan takı gönderimine kadar pek çok hizmete ulaşabildiğini anlatan Sallancı, "Sitemiz üzerinden hazırlanan online davetiye sosyal medyadan, WhatsApp veya diğer iletişim programlarından paylaşılabildiği gibi QR kod davetiyeye bastırılabilir. Yine isteyen kullanıcılarımız QR kodu düğün salonundaki masalara yapıştırabilecek veya kodu ekrana yansıtabilecek. Böylece düğüne katılım gösteren davetliler arasında sosyal mesafe korunacak" diye ekledi.Sallancı, gelin ve damadın Takı Kolay hesaplarında biriken takı tutarının düğün tarihine kadar blokede kalacağını belirterek, toplanan takı tutarının evlilik cüzdanı ibrazıyla alınabileceğini söyledi ve ekledi: "Hali hazırda yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, yarım ve Cumhuriyet altınını müşterilerimize sunuyoruz. Gelinle damat kendilerine her bir takı geldiğinde mail ile bilgilendiriliyor. Gelinle damat nikahtan sonra davetiyeyi kapatırken, 'takıları al' butonunu tıkladığında kendilerinden müsait tarih aralığı ve takıların ulaştırılacağı adresi istiyoruz. Gönderimleri PTT Kargo güvencesiyle sigortalı bir şekilde çiftlerimize ulaştırıyoruz."

Sitede farklı hediye türlerinin gönderimi için pek çok sektör paydaşıyla görüşmeler yaptıklarını anlatan Özgür Sallancı, "Bir yuva kurmak için çiftlerin ihtiyaç duyabileceği, erişilebilir ve takı takanı da fazla zorlamayacak neler sunabileceğimizi araştırıyoruz. Bu konuda anketler ve fikir alışverişleri yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde sitemiz üzerinde daha farklı ve 'yeni nesil' takıları ülkemizin hizmetine sunacağız" diye ekledi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA