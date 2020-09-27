PANDEMİ BALAT'TAKİ ANTİKACILARI DA VURDU; MÜZAYEDELER SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

BALAT'taki antikacılar şu sıralar derin bir sessizliğe büründü.

BALAT'taki antikacılar şu sıralar derin bir sessizliğe büründü. Onlarca kalabalıkla yapılan müzayedeler yerini sosyal medyaya bıraktı. Tarihi parçalar sosyal medya üzerinden yapılan müzayedelerle alıcılarıyla buluşuyor. Balat'ta Antika dükkanı işletmecisi Özkan Aksoy, "Biz salon mezatlarımızı sonlandırdık. Sanal medyadan müzayedelerimize devam ediyoruz. Pandemi maalesef bizi de vurdu" dedi.

Antikacılar düzenledikleri müzayedelere ilgi olmayınca çareyi sosyal medyada online satış yapmakta buldu. Müzayedeye çıkaracakları ürünün hazırlıkları tamamlandıktan sonra gün ve saat belirlenip alıcılarla sanal ortamda buluşuyorlar. Satışlar sadece İstanbul sınırlarıyla kalmıyor, istenilen her yere ürünler ulaştırılıyor.

"GEÇEN SENEYE GÖRE İNANILMAZ BİR DÜŞÜŞ VAR"

Yıllardır Balat'ta antikacılık yapan Özkan Aksoy, pandemi nedeniyle müzayedelere neredeyse hiç müşteri bulamadıklarını söyledi. Aksoy, "Geçen seneyi baz aldığımızda koronadan dolayı inanılmaz derecede bir düşüş var. Adeta bir İstiklal Caddesi gibi hafta sonları inanılmaz yerli ve yabancı turistlerin bolca gezip gördüğü müthiş potansiyeli olan bir yerdi. Normal şartlarda bizim geçmişe dönük videolarımız var mesela hafta sonları antikacıları görmek için içeride 30-40-50 kişinin olduğu bir dönemden maalesef pandemi döneminde inanılmaz bir düşüş var" diye konuştu.

"SALON DEĞİL SOSYAL MEDYA MÜZAYEDESİ YAPIYORUZ"Pandemi nedeniyle düşen satışlar sonrası sosyal medyadan müzayede yapmaya başladıklarını söyleyen Özkan Aksoy, gösterilen ilgiden oldukça memnun. Aksoy, "Şu anda salon mezatları haliyle bitti. Biz salon mezatlarımızı sonlandırdık. Sanal medyadan müzayedelerimize devam ediyoruz. Antikaseverleri orada buluşturuyoruz. Sosyal medyadan özellikle yasakların olduğu dönemde inanılmaz bir yoğunluk vardı. Her kesime hitap edecek ürünler de çıkarıyoruz. Sosyal medyadan sadece İstanbul değil Anadolu, Avrupa'ya bile hitap etme şansımız oluyor" dedi.

"YAPTIĞIMIZ İŞE 'DOST MECLİSİ' DİYORUZ"Sosyal medyadan yaptıkları müzayedelere katılımın yoğun olduğunu belirten Aksoy, "Haftada bir gün mezat yapıyoruz. Öncesinde ürünleri tedarik ediyoruz. Yurtdışından gelen ürünler ya da bazen ailelerden aldığımız ürünler oluyor. Bunları hazırlıyoruz. Resimlerini çekip sosyal medyadan paylaşıyoruz. Akabinde de gün belirleyip şu saatte müzayedemiz vardır diye insanları davet ediyoruz. Yaklaşık 3-5 saat zaman sürecinde güzel, keyifli bir dost meclisi diyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"MÜZAYEDELERİN ESKİ TADI YOK"Pandemi öncesi düzenlenen müzayedelerin daha keyifli olduğunu ifade eden Antikacı Özkan Aksoy, "Eski tadı yok yani gerçekten yok. Özellikle o salon mezatlarının 'satıyorum satıyorum,sattım' veya arkadan bir ses 'satma' diyordu o müthiş bir heyecandı. Müthiş bir adrenalin. İnanın bir antidepresan etkisi yaratıyor insanda. Eskinin yaşanmışlıkları o kalite o ambiyans bizi bu işe çekmesindeki en büyük sebep" ifadelerini kullandı.

MEZATLARI EVDEN TAKİP EDİYORLAR

Antikacılar salon müzayedesini bitirip sosyal medyaya yönelince antikaseverler de soluğu orada alıyor. Pandemi öncesi her hafta sonu antikacı gezdiğini belirten Saime Erdemirli, "Evet biz daha önceden her hafta sonu geliyorduk. Bu korona olduktan sonra yani belki 4-5 ay hiç gelmedik. Zaten ondan sonra da bütün antikacılar instagram veya facebook satışlarına geçtiler. Ondan sonra oradan alışverişe geçtik biz tanıdığımız insanlardan" dedi. Bir başka müşteri ise, "Mezatlar yapılıyor sosyal medyadan biz de evde izliyoruz. Çünkü dışarıya çıkamıyoruz korkuyoruz açıkçası" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak BOZKUŞ – Mertcan ÖZTÜRK