Pamukkale Belediyesi'nden Eğitime Destek Sürüyor

Pamukkale Belediyesi ilçe sınırları içinde bulunan okullara desteğini sürdürüyor.



Pamukkale Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim-öğretim yılı süresince ilçe sınırları içerisinde ki tüm okullara desteğini sürdürdü. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, eğitimin önemine dikkat çekerek, "Eğitimde kalitenin yükselmesi, çocuklarımızın en iyi kaliteli yerlerde eğitim alması, yetiştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de okullarımıza desteğimizi geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu yıl da sürdürdük. Bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.



2 bin öğrenciye eğitim yardımı yapıldı



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Pamukkale sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin ortaokul ve lisede okuyan çocuklarına eğitim yardımı yaptıklarını ifade ederek, aldıkları Meclis kararı gereği 2 bin öğrenciye 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitim yardımı yapıldığını belirtti. Hak sahibi olan bin 100 ortaokul öğrencisine aylık 60 TL ve 900 lise öğrencisine de aylık 80 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ihtiyaç sahibi olanlarına destek vermek bizim için önemli. Geçen yıl bin 600 olan öğrenci sayımızı bu yıl 2 bine çıkardık. İmkanlarımız çerçevesinde eğitime destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi olarak, eğitim-öğretim dönemi başında her yıl olduğu gibi bu yılda, ilçede bulunan 46 ilkokulda 4 bin 730 ilkokul 1. sınıf öğrencisine içeriği dolu dolu olan tüm kırtasiye malzeme ihtiyacının karşılandığı eğitim seti dağıttıklarını söyledi.



Tekerlekli sandalye farkındalık eğitimleri



Pamukkale Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı oyuncuları, ilçedeki okullarda öğrencilerle bir araya gelerek bedensel engelli sporcularla ilgili farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor. "Engelliler için pozitif ayrımcılık yapıyoruz" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak, bedensel engelli olmanın bir kusur olmadığını minik yüreklere aşılamak için okullarımızda farkındalık eğitimleri gerçekleştiriyoruz" dedi.



Okullara kalıcı çözümler getirildi



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyesi olarak eğitime desteklerin her daim süreceğinin altını çizerek, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince de toplamda 12 okula 21 bin 800 metrekare saha betonu, 14 adet okula 8 bin 430 metrekare parke ve 350 metre bordür imalatı yapıldığını belirtti.



Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce de, çöp kovalarının temin edilmesi ve montajı, konteynır temin edilmesi, ambalaj atıkları ile bitkisel atık yağların toplanması, bayat ekmek toplama faaliyetlerinden, okullarda çevre temizliği ve öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlilere kadar birçok destek sağladıklarını ifade eden Başkan Gürlesin, okullara mevcut olanlara ilave olarak, 112 adet çöp kovası daha, 132 adet çöp konteynırı daha, 91 adet daha dörtlü geri dönüşüm kumbarası, 97 adet atık ekmek kutusunun daha dağıtım ve montajlarının yapıldığını belirtti.