Palandöken Belediyesi'nden 'Ayasofya' işlemeli maske Palandöken Belediyesi'nden 'Ayasofya' işlemeli maske 86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii yeniden ibadete açıldı.

Palandöken Belediyesi'nden 'Ayasofya' işlemeli maske

ERZURUM - 86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii yeniden ibadete açıldı. Palandöken Belediyesi, bu tarihi güne özel maske tasarladı. Üzerinde Ayasofya Camii fotoğraflarının bulunduğu maskeler, ilçede bulunan camilerde cemaate dağıtıldı.

Daha önce 15 Temmuz ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un şampiyonluğuna özel maske üreten Palandöken Belediyesi, bu seferde Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açıldığı tarihi güne özel maske üretti. Üzerinde Ayasofya Camii fotoğraflarının bulunduğu maskeler, ilçede cuma namazının kılındığı cami ve alanlarda cemaate ulaştırıldı.

Sunar: "Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Ayasofya-i Kebir Camii, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Yılların hayalini gerçeğe dönüştüren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, katkısı bulunan herkese müteşekkiriz. Ayasofya cemaatine, bizlerde fethin sembolü Ayasofya'ya kavuştuk. Palandöken Belediyesi olarak, hasretin sone erdiği bu özel güne özel bir çalışma yaptık. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde üretimini yaptığımız maskelere, Ayasofya-i Kebir Camii'nin fotoğraflarını işleyerek bu tarihi günde cemaatimize ulaştırdık. Sevincimiz tarifsiz. Hamdolsun bizleri bugüne kavuşturan Rabbimize." diye konuştu.

Kaynak: İHA