Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 609 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 518 bin 692'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 3 artışla 30 bin 307'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 470 bin 424'e çıktı.

Pakistan'da şimdiye kadar 219 milyon 368 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 3 milyon 801 bin 36'ya yükseldi.

25 bin 89 kişi daha virüsü yendi, iyileşen sayısı 3 milyon 443 bin 532 oldu.

Son 24 saatte 77 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 33 bin 720'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 50 bin 949 artarak 5 milyon 781 bin 440'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 90 artışla 26 bin 174'e yükseldi.

Ülke genelinde 1175 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title