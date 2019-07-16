Pakistan, hava sahasını uluslararası sivil uçuşlara tamamen açtı

Pakistan, hava sahasını uluslararası sivil uçuşlara tamamen açtı

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, Hindistan'la yaşanan gerginliğin ardından kapatılan hava sahasının sivil uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu

Pakistan, hava sahasını uluslararası sivil uçuşlara tamamen açtı

Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi, Hindistan'la yaşanan gerginliğin ardından kapatılan hava sahasının sivil uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu.

Dünya genelinde havacılara bildirimlerde bulunan NOTAM'ın internet sitesinde de yayımlanan karara göre, "Pakistan hava sahası, derhal yürürlüğe girmek kaydıyla, ATS (Hava Trafik Hizmeti) rotalarındaki her tür sivil trafiğe açılmıştır." ifadesi yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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