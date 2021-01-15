Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Han, ASSAM yöneticileriyle bir araya geldi

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Başkanı Adnan Tanrıverdi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Başkanı Adnan Tanrıverdi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Tanrıverdi, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen toplantı sonrası AA muhabirine, ASSAM olarak kendilerini çok memnun eden bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Adnan Tanrıverdi, Türkiye ziyareti sırasında Orgeneral Han'ın, ASSAM ile görüşme isteğinin kendilerine iletildiğini, bundan büyük bir şeref duyduklarını belirtti.

ASSAM'ın 2019 yılında yaptığı kongreye 45 İslam ülkesinden katılım olduğunu, geçen yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yaptıkları kongreye 12 ülkeden katılım sağlandığını anlatan Tanrıverdi, "Misyonumuz, bu söylemlerimiz İslam dünyası tarafından kabul ediliyor anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Tanrıverdi, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Han'ın kurduğu bağımsız olan Havacılık ve Güvenlik Araştırmaları Merkezinin kendileriyle irtibatta olduğunu ve bir protokol imzalanabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen