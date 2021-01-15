Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Han, ASSAM yöneticileriyle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Han, ASSAM yöneticileriyle bir araya geldi

15.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:18
Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Han, ASSAM yöneticileriyle bir araya geldi

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Başkanı Adnan Tanrıverdi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Başkanı Adnan Tanrıverdi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Tanrıverdi, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen toplantı sonrası AA muhabirine, ASSAM olarak kendilerini çok memnun eden bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Adnan Tanrıverdi, Türkiye ziyareti sırasında Orgeneral Han'ın, ASSAM ile görüşme isteğinin kendilerine iletildiğini, bundan büyük bir şeref duyduklarını belirtti.

ASSAM'ın 2019 yılında yaptığı kongreye 45 İslam ülkesinden katılım olduğunu, geçen yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yaptıkları kongreye 12 ülkeden katılım sağlandığını anlatan Tanrıverdi, "Misyonumuz, bu söylemlerimiz İslam dünyası tarafından kabul ediliyor anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Tanrıverdi, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Han'ın kurduğu bağımsız olan Havacılık ve Güvenlik Araştırmaları Merkezinin kendileriyle irtibatta olduğunu ve bir protokol imzalanabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Alparslan Türkeş
Magazin Hadise İrem Derici Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Mesut Bakkal İsmail Kartal Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Han, ASSAM yöneticileriyle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:30:48. #1.15#
title