Pakistan'da muhalif milletvekili "halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtma" suçlamasıyla tutuklandı
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Pakistan'da muhalif milletvekili "halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtma" suçlamasıyla tutuklandı

Pakistan'da muhalif milletvekili 'halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtma' suçlamasıyla tutuklandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'da muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) milletvekili Cavid Latif, "halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtma" suçlamasıyla tutuklandı.

Pakistan'da muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) milletvekili Cavid Latif, "halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtma" suçlamasıyla tutuklandı.

Lahor'da bir mahkemede, muhalif milletvekili Latif'in geçen ay yaptığı açıklamalar sonrası hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Mahkeme heyetince kefalet talebi reddedilen Latif, halkı devlet kurumlarına karşı kışkırtma suçlamasıyla tutuklandı.

PML-N'nin lideri Şahbaz Şerif ise Latif'in tutuklanmasına tepki göstererek parti çalışanlarının ve siyasetçilerin tutuklanmasını "hükümetin kontrolden çıkması" olarak nitelendirdi.

13 Mart'ta açıklama yapmıştı

Latif, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, PML-N Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz'a bir şey olursa "PML-N 'Biz Pakistan'ı istiyoruz' demeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Eski başbakanlardan Benazir Butto'nun suikast sonucu ölümünün ardından Pakistan Halk Partisinin (PPP) destekçileri tarafından "Biz Pakistan'ı istemiyoruz" sloganı kullanılmıştı. Butto'nun eşi ve eski Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ise öfkeli partilileri sakinleştirmek için "Biz Pakistan'ı istiyoruz" diyerek söz konusu slogana cevap vermişti.

Latif'in "'Biz Pakistan'ı istiyoruz' demeyeceğiz" ifadeleri hükümet kanadından da tepki çekmişti.

20 Mart'ta bir vatandaşın şikayeti sonrası Latif hakkında işlem yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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