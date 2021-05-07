- Pakistan'da Kudüs Günü'nde Kudüs'e destek gösterisi
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- Pakistan'da Kudüs Günü'nde Kudüs'e destek gösterisi

- Pakistan'da Kudüs Günü'nde Kudüs'e destek gösterisi
İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Haberler | 3. Sayfa

- Pakistan'da Kudüs Günü'nde Kudüs'e destek gösterisi Pakistan'da Kudüs Günü nedeniyle yüzlerce kişi Karaçi sokaklara dökülerek, Kudüs'e destek gösterisi düzenledi.

- Pakistan'da Kudüs Günü'nde Kudüs'e destek gösterisi

KARAÇİ - Pakistan'da Kudüs Günü nedeniyle yüzlerce kişi Karaçi sokaklara dökülerek, Kudüs'e destek gösterisi düzenledi.

Pakistanlı Müslümanlar, ülkenin liman kenti Karaçi'de Kudüs Günü nedeniyle sokaklara indi. Kadın ve çocukların da dahil olmak üzere yüzlerce kişi, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atarak, Kudüs'e destek gösterisi düzenledi. Gösteride Filistin bayrakları açılarak, Filistinlilere verilen destek teyit edildi. Bir grup protestocu yürüyüş yaparken, bazı protestocular da gösterilere arabaları ile katılarak destek verdi.

- Pakistan'da Kudüs Günü'nde Kudüs'e destek gösterisi
- Pakistan'da Kudüs Günü'nde Kudüs'e destek gösterisi
- Pakistan'da Kudüs Günü'nde Kudüs'e destek gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR

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