- Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi
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- Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi

26.11.2020 21:04 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:19

- Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi Pakistan'da muhalif Pakistan Demokratik Hareketi (PDM), yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen toplanma yasağını ihlal ederek hükümet karşıtı miting gerçekleştirdi.

- Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi

İSLAMABAD - Pakistan'da muhalif Pakistan Demokratik Hareketi (PDM), yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen toplanma yasağını ihlal ederek hükümet karşıtı miting gerçekleştirdi. Binlerce kişi maskesiz bir şekilde dip dibe mitinge katıldı.

Pakistan'da muhalif Pakistan Demokratik Hareketi (PDM), Sindh eyaletine bağlı Larkana kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarını hiçe sayarak hükümet karşı miting düzenledi. Covid-19 salgını nedeniyle toplanmaların yasak olmasına rağmen binlerce PDM destekçisi mitinge katıldı. Katılımcıların maskesiz olduğu ve fiziki mesafe kurallarını da hiçe saydığı görüldü.

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Öte yandan Pakistan hükümeti daha önce alınan önlemler çerçevesinde korona virüs salgını nedeniyle mitinglerin yasaklandığını duyurmuştu. Ülkede son 24 saatte 3 bin 306 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 386 bin 198'e yükseldi. Virüs nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı ise 7 bin 843'e ulaştı.

- Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi
- Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi
- Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi
- Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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