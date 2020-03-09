Pakdemirli: "Teori ile pratiği mutlaka bir araya getirmemiz lazım" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince verilen "fahri doktora" payesi takdim töreninde konuştu.