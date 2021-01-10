Pakdemirli: "Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor"
10.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:58
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na çevrim içi katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na çevrim içi katıldı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı