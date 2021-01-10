Pakdemirli: "Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor"
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Pakdemirli: "Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor"

10.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:58

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na çevrim içi katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na çevrim içi katıldı. (4)

Pakdemirli: 'Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor'
Pakdemirli: 'Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor'
Pakdemirli: 'Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor'
Pakdemirli: 'Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor'
Pakdemirli: 'Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor'
Pakdemirli: 'Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor'
Pakdemirli: 'Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor'
Pakdemirli: 'Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor'
Pakdemirli: 'Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor'
Pakdemirli: 'Bizim güçlü tarım orman fotoğrafımızın en ön saflarında gençlerimiz yer alıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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