Özel sporculardan madalya sözü

Birol Aydın: Özel sporcular Türkiye'nin parlayan yıldızı

"Avrupa ve dünyanın en genç takımıyız"

Berrin Altınöz: Fransa 'da madalya alacaklarını umuyorum Esra Bayrak: Fransa'ya şehitlerimiz için gidiyorum. Mihriban Korkmaz: Fransa yolunda ilerliyoruz, yine başkanımı gururlandıracağımAytunç Göz: Fransa'da birçok ilki gerçekleştireceğiz

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, -

Özel sporcular, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya sözü verdi.Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu'nun (VIRTUS) 2021 yılı faaliyet programında yer alan VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 10-13 Mart tarihlerinde Fransa'nın Nantes şehrinde yapılacak. Organizasyon öncesinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, milli sporcular; Eda Yıldırım, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer, Mihriban Korkmaz, Oğuz Türker ve Emrah Öztürk, İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. BİROL AYDIN: ÖZEL SPORCULAR TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, özel sporcuların Türkiye'nin parlayan yıldızı olduklarını ifade ederek, "Sporcularımızı her zaman başarıları ile görüyorsunuz. Bir özel sporcuyu Polonya'da Almanya'da ya da başa bir ülkede madalya alırken görüyoruz. Bu sene federasyonumuzun 20'nci kuruluş yılı. Engelli federasyonlar dışında en çok sporcusu olan federasyonuz. 35 bin sporcu ile her yıl kendi rekorlarımızı yeniliyoruz. Tek bir eksiğimiz vardı, o da paralimpik oyunlardı. Oraya direkt sporcu göndermemiz gerekiyordu. Şu anda özel sporcular 4 sporcu ile A barajını geçerek, bugün itibarıyla da 2 sporcu kota alarak gidiyoruz. Bu masada oturan bütün çocuklara altın çocuklar diyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de ayrıca kutluyorum" dedi. "AVRUPA VE DÜNYANIN EN GENÇ TAKIMIYIZ" Özel sporculara imkanlar verildiğinde dünya şampiyonlarının çıktığını dile getiren Başkan Birol Aydın, "Avrupa ve dünyanın en genç takımıyız. 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bu sporcu kadrosu ile madalya alacağız. 2024-2028'lere ise paralimpik oyunlarında bu kadro madalya kazanacaktır. Ben onlardan çok şey bekliyorum. İnşallah Türk bayrağını yurt dışında dalgalandıracaklardır. 271 madalya alarak kendi rekorlarımızı kırdık. Bu hiçbir federasyona nasip olan bir başarı değil. Dünyaya İstiklal Marşımızı ezberlettik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TMOK ve ayrıca Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Genel Müdürü Berrin Altınöz'e teşekkür ediyorum. 6 yıldır milli sporcularımızın ihtiyaçlarını TESYEV karşılıyor. Fransa'da sporcularımıza başarılar diliyorum. Onlar Türkiye'nin değil, dünyanın altın kızları. 2 tane de yakışıklı erkeğimiz var, inşallah madalya ile döneceklerdir" diye konuştu. BERRİN ALTINÖZ: FRANSA'DA MADALYA ALACAKLARINI UMUYORUM TESYEV Genel Müdürü Berrin Altınöz, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a teşekkür ederek, "Yapmış olduğu çalışmaları çok yakından izliyoruz. Federasyonlar içinde çalışmaları ve başarıları ile bence çok alkışı hak ediyorlar. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.' Bu masada da 8 tane pırıl pırıl gençlerimiz var. Fransa'da madalya alacaklarını umuyorum" şeklinde konuştu. MİHRİBAN KORKMAZ: FRANSA YOLUNDA İLERLİYORUZ, YİNE BAŞKANIMI GURURLANDIRACAĞIMYaklaşık olarak 9 yıldır bu camiada olduğunu ifade eden Mihriban Korkmaz da, "Bir çok hoca ile devam etsem de geldiğimiz bu noktada çok iyi yerdeyiz. Başkanımızın sürekli beni desteklemesi, yanımda olması gurur verici. Başkanım demiyorum artık bir baba gibi oldu benim için. Başkanım ile bir yola girdiğim ve kendisini gururlandırdığım için çok mutluyum. Fransa yolunda ilerliyoruz, yine başkanımı gururlandıracağım. İşi bitirip geleceğim, bunun sözünü vereyim. Diğer arkadaşlarımın da aynı şekilde olacağına inanıyorum" dedi. ESRA BAYRAK: FRANSA'YA ŞEHİTLERİMİZ İÇİN GİDİYORUM. VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde düzenlenen basın toplantısında duygulu anlar yaşayan Esra Bayrak, Fransa'daki şampiyonada elde edeceği madalyaları şehitlere armağan edeceğini söyledi. Hedefinin Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak olduğunu ifade eden Esra Bayrak, "Önümüzde Fransa yarışı var. Ben oraya kendim için değil şehitlerimiz için gidiyorum kendime bir söz verdim ve o sözü başaracağım" diye konuştu. AYTUNÇ GÖZ: FRANSA'DA BİR ÇOK İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Paralimpik Branşlar Sorumlusu Aytunç Göz ise, "En zor kıyılardan bu çocukları toplayarak geldik ve devam ediyoruz. Önümüzdeki gençler şampiyonasına da katılacaklardır. 2024 ve 2028 Paralimpik Oyunları'nda ülkemize madalya getireceğiz. Kafilemiz ile Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na gideceğiz. Birçok ilki gerçekleştireceğiz orada. Bu çocuklar 1-2 yıl önce keşfedilmedi, 6-7 yıl önce keşfedildi. Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun ve başkanımızın destekleri çok büyük. Pandemi döneminde de ara vermeden devam ettik. Biz bir aileyiz, tek yumruğuz. O yüzden de vurduğumuzu devireceğimize inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN