Özel Kalem Müdürleri Akademisi İlk Mezunlarını Verdi

Özel Kalem Müdürleri Platformu, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen Özel Kalem Müdürleri Akademisi ilk mezunlarını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen sertifika töreninde Türkiye'nin birçok yerinden gelen özel kalem müdürleri sertifikalarını aldı.

Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya gelen özel kalem müdürleri, son dersin ardından sertifikalarını Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Hüsamettin Efe'nin elinden aldı. Programda söz alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Özel Kalem Müdürleri Platformu Eğitim Koordinatörü Abdullah Yasir Durmuş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahibiyiz. Ben eğitim koordinatörü olarak bu platformda yer almaktan mutluyum. Özel kalem müdürü olduğumdan beri bu tarz toplantıların tamamına katılmaya çalıştım. Burada bize görev yapmak da nasip oldu. Eğitim koordinatörü olmaya başladığımızda yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte eğitimle ilgili bir derdimiz vardı. Çok şükür bugün son dersi ve sertifika töreni yapmak bizlere nasip oldu. Özel kalem müdürleri ve yöneticileri asistanları eğitimini tamamladık. İnşallah bundan sonra da bir akademiye dönüşüp sadece özel kalemler müdürleri ve yönetici asistanlarına değil birlikte çalıştığımız arkadaşları da dahil ederiz. Çünkü biz onlarla birlikte varız. Daha geniş kapsamlı daha verimli bir hal almasını temenni ediyorum" dedi.

Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Efe ise platform olarak amaçlarından bahsederek, "Platform olarak senenin belli periyotlarında tüm Türkiye'deki arkadaşlarla bir araya gelerek hasbihal etme fırsatı ve bilgi, beceri ve tecrübelerimizi aktarma fırsatı buluyoruz. Bugün de Türkiye'nin her tarafından arkadaşlarımız geldi. Heyecanlıyız. Özel Kalemler Müdürleri Akademisi ilk defa yapılıyor. İlk mezunlarımızı veriyoruz. Bunun devamını yapacağız. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu güzel mekanda yapıyoruz. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Katılımcılar sertifika programından sonra hatıra fotoğrafı çekildi. Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen programa Özel Kalem Müdürleri Platformu Başkanı Hüsamettin Efe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Özel Kalem Müdürleri Platformu Eğitim Koordinatörü Abdullah Yasir Durmuş ve Türkiye'nin pek çok yerinden özel kalem müdürleri katıldı. - İSTANBUL