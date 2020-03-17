(Özel haber) Yılmaz Vural'dan 'korona virüs' açıklaması Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs sebebiyle oyuncularının tedirginlik yaşadığını vurgulayarak, "Futbolcular da insan. Onların da evi, ailesi, çocukları var" dedi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs sebebiyle oyuncularının tedirginlik yaşadığını vurgulayarak, "Futbolcular da insan. Onların da evi, ailesi, çocukları var" dedi.



Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında liglerin ertelenme durumuna ilişkin olarak İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, UEFA'nın yapacağı toplantıdan çıkacak kararın çok önemli olduğunu dile getirerek, "UEFA bugün toplanıyor. 55 UEFA ülkesi konferans yapacak ve buradan bir karar çıkacak. Bu yalnızca teknik direktörlerin değil, tüm Avrupa'nın ortak davranması gereken bir konu. Bu ligler Avrupa'yı ilgilendiriyor. Milli takımlar Avrupa'da yarışacak. Bu organizasyon oralara kadar gidiyor. UEFA 'iptal edelim' veya 'seyircisiz devam edelim' derse biz de kararları uygulayanlar olacağız. Kulüpler olarak bizi temsil eden kurulların kararlarına uymak durumundayız. Karar neyse tartışmadan uygulamak zorundayız" diye konuştu.



"Futbolcular da insan..."



Yılmaz Vural, oyuncu grubunun tedirgin olup olmadığına dair sorulan soruyu ise, "Teknik direktör olarak bu tür şeyler bizi zora sokuyor. Futbolcular da insan. Vatandaş ne düşünüyorsa onlar da o şekilde düşünüyor. Futbolcuların da evi var, ailesi var, çocukları var. Futbolcular da vatandaş. Bize ne derlerse onu uygulayacağız" şeklinde yanıtladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA