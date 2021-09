(Özel haber) Metin Şahin: "2024 Paris'te bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda toplamda 4 madalya aldıklarını hatırlatan Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "2024 Paris'te de bu madalya sayısını artırarak, milletimizi gururlandırıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde 3 önemli organizasyon 13-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenleniyor. İlk olarak 13 Eylül'de Avrupa Tekvando Birliği'nin seçimli genel kurulu yapıldı. 15-22 Eylül tarihlerinde ise 6. WT Başkanlık Kupası karşılaşmaları gerçekleştiriliyor. Ardından 23 Eylül tarihinde Avrupa Para Tekvando Şampiyonası organize edilecek. Bu şampiyonada 20'ye yakın ülkeden 100 civarında sporcu mücadele edecek. Her iki organizasyon da Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için puan veriyor. Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de İhlas Haber Ajansı'na söz konusu etkinlikleri değerlendirdi. Başkan Şahin, "2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra gelişen süreçte önce geçen pazartesi, ayın 13'ünde Avrupa Tekvando Birliği'nin buradaki federasyon başkanlık seçimini yaptık ve onunla beraber yönetim kurulu seçildi. 52 ülke buraya geldi. Bu seçimde başkan seçildi. Biz de Türkiye'den daha önce de as başkan olarak görev yaptığım bu kurula adaydım. Benim yanımda Doktor Oktay Duymaz yönetim kurulu üyesiydi ve bir ülkeden iki tane kişi ancak biz vardık. Seçimler yapıldı. Tekrar egale ederek, kazanarak as başkanlık görevine geldim. Doktor Oktay Duymaz da yönetim kurulu üyeliğini kazandı. Bu bizim için büyük güç. Avrupa'da yapılacak bütün her şeyde, dünyada yapılacak bütün etkinliklerde söz sahipliğimizi devam ettiriyoruz. Bunun arkasından Başkanlık Kupası müsabakalarını başlattık. Bu müsabakanın önem ve ehemmiyetini şuradan bahsedeyim. 2020 Olimpiyatları, bir yıl ertelemeyle 2021'de son buldu ama çok kısa bir süre kaldı Pars Olimpiyatı'na. Yani 3 yıl çok hızlı bir şekilde geçer. Bizde de kotalar genelde puanla alınıyor. Burası da 2024 Pars Olimpiyatları'na puan veren bir kota yarışması. Milli takımlarımız burada yarışıyor. Aşağı yukarı 30'a yakın ülke burada mücadele ediyor, büyükler, gençler, yıldızlar. Daha sonra Avrupa Paralimpik Tekvando Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz yaz olimpiyatlarında 2 tane madalya aldık. 2 tane de Paralimpik Oyunları'nda aldık. 4 madalya ve ilk defa paralimpik dünyada düzenlendi olimpiyatlarda. Biz bunun için de çok gururluyuz. İlk oyunlardan madalya almanın gururunu yaşıyoruz. 2024 Paris'te de bu hazırlığın devam ederek, bu madalya sayısını artırarak, milletimizi gururlandırıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu başarının devamını 2024'te bütün branşlarda sağlayacağımıza inanıyorum"

2024 Paris Olimpiyatları için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Metin Şahin, "Biz bir hedef belirlemiştik. 2016'dan sonra fazla katılımla şansımızı arttıralım diye. Bu anlamda 5 kotayı puanlı olarak yaz olimpiyatlarına soktuk. Dünyada 6 kota sokan bir ülke var, arkasından 5 kota sokan ülke biz geliyorduk. Paralimpik'te de tam kota 6 taneydi. 6 kota alan tek ülke olarak gittik ve 2 madalya aldık. Şimdi yaz olimpiyatındaki 5 kotayı, 6'ya, 7'ye, 8'e nereye çıkarabilirsek oraya çıkaracağız. Ülkemizin madalya umudunu arttıracağız. Sporcuların bu müsabakalarla tecrübelerini harmanlayıp inşallah 2024'te çok daha başarılı olacağız. Tabii bunların yanında bizlerden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Olimpiyatlar başarılı geçti bence. Pandemiden geçiş sürecinde bu mücadelenin, bu madalyaların çıkması Türkiye için başarıdır. Bu başarının devamını 2024'te bütün branşlarda sağlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Gençlere güveniyoruz"

Altyapıdan önemli sporcuların yetiştiğini ve bunun da gelecek için kendilerine umut verdiğinin altını çizen Şahin, "Bundan 3 hafta önce Estonya'da, Ümitler Avrupa Şampiyonası oldu. 1 yıldır yapılmayan bu şampiyonada Ümitlerimiz, takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Ümitler demek U21 dediğimiz, artık büyüklere geçen çocuklar demek. Oradan çok ciddi sporcularımız çıktı. Geleceğe umutla bakıyoruz, gençlere güveniyoruz. Ümitlerde, Avrupa şampiyonu olduk. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Rusya, İtalya, Hollanda, İspanya, Almanya gibi çok büyük ülkelerle mücadele veriyoruz. Ama o şampiyonluk geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüzü gösterdi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL