(Özel haber) Metehan Başar: "Hedefimiz 4 vizeyi de alıp, Tokyo'ya gitmek"
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(Özel haber) Metehan Başar: "Hedefimiz 4 vizeyi de alıp, Tokyo'ya gitmek"

17.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:47
(Özel haber) Metehan Başar:

A Milli Grekoromen Milli Takımı'nın dünya şampiyonu sporcusu Metehan Başar, Macaritstan'da düzenlenecek olimpiyat vizesi mücadeleleri öncesi, "Hedefimiz 4 vizeyi de alıp olimpiyatlara gitmek" dedi.

A Milli Grekoromen Milli Takımı'nın dünya şampiyonu sporcusu Metehan Başar, Macaritstan'da düzenlenecek olimpiyat vizesi mücadeleleri öncesi, "Hedefimiz 4 vizeyi de alıp olimpiyatlara gitmek" dedi.

A Milli Grekoromen Milli Takımı'nın dünya şampiyonu sporcusu Metehan Başar, 18-21 Mart tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek olan olimpiyat elemelerine Tokyo Olimpiyatları için vize vize mücadeleleri öncesi İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. 2018 yılında kazandığı Dünya Şampiyonluğu sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından ev hediyesi alan Başar, "Ödüllerimizi aldık. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kulübümüz, Türkiye'nin en büyük kulübü. Biz bunun bilincindeyiz. Bu başarılar elince de daha güzel günlere gitmek istiyoruz. Macaristan'da vize mücadelemiz var. Grekoromen takımı olarak 4 sporcu gidiyoruz. Hedefimiz 4 vizeyi de alıp olimpiyatlara gitmek. Bu vizeleri alıp, ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

"Olimpiyatlara hazırız"

Pandemi döneminde hazırlıklarını ihmal etmediğini belirten Başar, "Pandemi ilk başladığı zamanlarda Macaristan'daydık. Sonra bir duraksama oldu ve bakanlığın çıkardığı izinle spor tesisleri açıldı. Biz çalışmalarımıza bu süre zarfında devam ettik. Hedefimiz olimpiyatlara katılmak. Tüm sporcu arkadaşlarımızın da hazır olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Türk halkının desteğini bekliyoruz"

Başar, son olarak olimpiyatlar için Türk halkından destek beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Olimpiyatlarda ülkemizin insanları bizi dualarıyla ayakta tuttu. Tekrardan bizden dua etmelerini istiyoruz. Bunlar çok önemli Biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak madalyalarımızı halkımıza armağan etmek istiyoruz." - İSTANBUL

(Özel haber) Metehan Başar: 'Hedefimiz 4 vizeyi de alıp, Tokyo'ya gitmek'
(Özel haber) Metehan Başar: 'Hedefimiz 4 vizeyi de alıp, Tokyo'ya gitmek'
(Özel haber) Metehan Başar: 'Hedefimiz 4 vizeyi de alıp, Tokyo'ya gitmek'
(Özel haber) Metehan Başar: 'Hedefimiz 4 vizeyi de alıp, Tokyo'ya gitmek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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