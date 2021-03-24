Merrell Alanya Ultra Trail'de geri sayım başladı

Alanya Ultra Trail 2021 için geri sayım sürüyor. 3 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek organizasyon hakkında konuşan Ahmet Arslan, sporcuların parkurlarda dört mevsimi yaşayabileceğini söyledi. Aydın Ayhan Gündey, pandemiye karşı her türlü tedbirin alındığını vurgularken, Barış Andırınlı ise 13 atletin yarışmaya katılacağını dile getirdi.

Argeus Travel & Events ile 'Dağların Aslanı' Ahmet Arslan tarafından 3 Nisan 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Merrell Alanya Ultra Trail 2021 için geri sayım sürüyor. Bu yıl 'Sea, Sun, Run' (Deniz, Güneş, Koşu) konseptiyle düzenlenecek yarış, spor ve turizmi bir araya getirecek.

2021 yılında gerçekleşecek ilk uzun mesafe patika koşusu yarışlarından biri olacak Alanya Ultra Trail, katılımcılara farklı mesafelerdeki yarışlara katılım imkanı da sunacak. Elit atletler, Tarihi Kızıl Kule, Damlataş Mağarası, muz bahçeleri, Alanya Kalesi ve Toroslar gibi Akdeniz'in simge noktalarının çevresinde koşma şansını da yakalayacak. Alanya Ultra Trail, statüsü sayesinde katılımcılara ITRA 'Uluslararası Patika Koşuları Birliği' puanı da kazandıracak. Bu önemli organizasyon hakkında Alanya Ultra Trail Yarış Direktörü Ahmet Arslan, Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney ve Merrell Türkiye ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

AHMET ARSLAN: "ALANYA ULTRA TRAİL, PROJE AŞAMASINDAN SOMUT OLARAK HAYATA İLK DEFA 2017 YILINDA GEÇTİ"

Alanya Ultra Trail'in nasıl hayata geçtiğini anlatarak sözlerine başlayan Ahmet Arslan, "Alanya Ultra Trail, bu yıl 5.'sine kavuşacak. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı gerçekleştirememiştik. Ancak bu yıl bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 5. yılında Alanya Ultra Trail'i, 4. defa gerçekleştireceğiz. Alanya Ultra Trail, proje aşamasından somut olarak hayata ilk defa 2017 yılında geçti. Doğuşu da şu şekilde oldu; Ben Alanya'da yaşıyorum. Yaptığım spor dalı nedeniyle Avrupa'nın ve dünyanın birçok güzel noktasını gördüm. Alanya'da antrenman yaptığım böğeler gerek tarihi güzellikleri olsun, gerek doğal güzellikleri bakımından Avrupa ve dünyayla eşdeğer düzeydeydi. Bu şekilde Alanya Ultra Trail'i, hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"YARIŞ PARKURLARI İÇERİSİNDE BİR GÜNDE DÖRT MEVSİMİ YAŞAYABİLİRSİNİZ"

Yarış parkurları hakkında da bilgiler veren Arslan, "Alanya Ultra Trail'in parkurları Avrupa'da ve dünyada öne çıkan Ultra Trail yarışlarıyla boy ölçüşür seviyede. Tarihi ve doğal güzellikleri bakımından gerekse de parkur zorlukları bakımından dünya standartlarını karşılayan bir parkur. Türkiye'de daha önceki yıllarda zor parkurlara pek alışılmamıştı. Bu ülke çapında zor bir yarış olarak bilinir ama Avrupa ve dünyadaki diğer elit sporcuların keyifle koştuğu bir yarış haline geldi. Yarış sahil kenarında başlar, Alanya Kalesi'ne çıkar. Sonra Torosların zirvesine ulaşır. Yarış parkurları içerisinde bir günde dört mevsimi yaşayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"FARKLI BİR KİTLEYE HİTAP ETMESİ AÇISINDAN BİÇİLMİŞ BİR KAFTAN"

Alanya Ultra Trail'in spor turizmine katkısından da bahseden Ahmet Arslan, "Alanya son yıllara kadar hep deniz, kum, güneş olarak kendini tanıtmaya çalıştı ama aslında doğal güzellikleri ve tarihi açıdan dünyanın önde gelen yerlerinden birisi. Alanya Ultra Trail, patika koşuları olması özelliğinden dolayı istediğimiz her noktadan geçebiliyor. Bütün güzel noktaları koşturabiliyoruz, Damlataş Plajı'ndan koşturuyoruz. Dolayısıyla farklı bir kitleye hitap etmesi açısından biçilmiş bir kaftan" dedi.

AYDIN AYHAN GÜNEY: "ARTIK BİR ŞEYLERİN YAPILMASI GEREKİYOR"

Pandemi döneminde böyle bir organizasyonu hayata geçirmenin öneminde değinen Aydın Ayhan Gündey, "Son 1, 1.5 yıla yakın zamandır yaşadığımız bu Covid-19 ile ilgili yeni hayat alışkanlıkları hepimizi zorluyor. Biz bu konuda çok dikkat etmeye çalışıyoruz çünkü bizim yaptığımız spor organizasyonları, geniş kitlelerin katıldığı organizasyonlar. Ne kadar dikkat ederseniz edin büyük grupları kontrol etmek çok kolay değil. Bu sebeple biz geçen sene en son şubat ayında Tour of Antalya'nın ardından bugüne kadar olan tüm organizasyonlarımızı iptal ettik. Binlerce insanın katıldığı organizasyonlar. Bu riski kimsenin almasını istemedik. Hatta bu yılın şubat ayında Tour of Antalya'yı yine iptal ettik. Ama öyle bir noktaya gelindi ki artık bir şeylerin yapılması gerekiyor. Hep bu şekilde devam edemeyeceğiz, pandeminin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Bu organizasyonlar da iki yıl üst üste yapılmayınca unutulacak, kaybolacak organizasyonlar. O sebeple Alanya konusunu da biraz daha yapılabilir olarak düşündük. Çünkü Alanya'nın hava şartları sebebiyle açık havada olacak herkes. Sadece organizasyon sırasında değil, insanlar da dışarıda vakit geçirecektir, kayıtlar dışarıda yapılacaktır. Bununla ilgili ön çalışmaları yapma kararı aldık. Diğer taraftan pandemi sebebiyle sayılarda da bir azalma olacağını biliyorduk zaten. Biz sayıları bin kişinin üzerinde hedefliyorduk. Tabii bu olaylar yokken. Özellikle yurt dışından seyahatin problemli olduğu bu dönemde son sayılara göre 24 ülkeden 544 sporcu kaydını onaylamış. Pandemi dönemine göre çok iyi bir sayı, 24 ülke olması da önemli. Genelde Türkiye'ye seyahat edebilen Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerden yoğun talep var" diye konuştu.

"BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLAN ALANLARDA MAKSİMUM GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Organizasyonda korona virüs önlemlerini nasıl uygulayacaklarını da anlatan Güney, şunları söyledi:

"Bizi organizasyon kadar yoran şeylerden birisi de pandemiyle ilgili önlemler. Bu yola hiçbir organizasyonun almadığı kadar önlem alalım diye çıktık. Organizasyon sırasında bizim sorumluluğumuzda olan alanlarda maksimum güvenlik için çalışıyoruz. Bununla ilgili planlar yaptık. Yiyecek içeceğinden, kayıt ofisine kadar bütün önlemleri almaya çalıştık. Kalabalık oluşacak yerlerde beklemem süresinin daha az olması için çalışmalar yaptık. Bütün yiyecekleri de kişiye özel paketlenmiş olarak alıyoruz. Yarış sonrasında vereceğimiz yemeği de yine paketli olarak sunacağız. Kayıtlar açık havada yapılacak, malzeme kontrolü yapmayacağız, alanda yapacağız onları. Startlar, dalgalı start olacak. Hem yanındaki hem arkasındaki kişiye 1 metre mesafede olacaklar. Maskeyi koşu başladıktan sonra anca çıkartabilecekler. İstasyonlara girmeden mutlaka maske takacaklar. Sonuç olarak pandemide bir organizasyon yapma hazırlıklarını şu ana kadar gerçekleştirdik. Mümkün olduğu kadar bizim kontrolümüzde olan alanlarda maksimum güvenliği sağlayacağız."

"ÖNÜMÜZÜ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bu yarışı yapıp önlerini görmek istediklerinin de altını çizen Aydın Ayhan Güney, "Pandeminin ne zaman biteceği belli değil, önümüzde birçok organizasyon var. Artık bir şeylerin hareket etmesi lazım. Spor turizmi, turizmin bir çeşidi. Avrupa'da büyük ses getiren bir turizm. Türkiye'de yeni yeni başladı. Sahil bölgesi, özellikle Alanya bu konuda gerçekten çok iyi organizasyonlara imza atıyor. Bunu devam ettirmek zorundayız" dedi.

BARIŞ ANDIRINLI: "BİR GÜN SPONSOR OLACAĞIMIZI TAHMİN EDİYORDUM"

Alanya Ultra Trail'e isim sponsoru olmak hikayelerinin nasıl başladığını aktaran Barış Andınlı, "Merrell bu sene 40. yaşını kutladı. 40 senedir outdoor alanında ciddi faaliyetler gösteriyor. Merrell ile birlikte biz Alanya'yı uzun süredir konuşuyorduk Aydın beylerle birlikte. Bir gün sponsor olacağımızı ben tahmin ediyordum. Bu döneme kısmetmiş. Son dönemde patika koşusu tarafında ciddi bir yatırım söz konusu globalde.2021'de de Skyrunner serisine dünyadaki en büyük patika koşusu organizasyonu olarak değerlendirebilirsiniz. 2 bin metre üzerinde düzenlenen, çok ciddi dayanıklılık gerektiren yarışlar bunlar. 2020 yılında buraya da sponsor olduk. Dolayısıyla Merrell'ın bu tarafta ciddi bir yatırımı ve stratejik önemi söz konusu. Buna paralel olarak biz Alanya yarışını global ekibimize götürdüğümüz zaman etkinlikten çok etkilendiler. Potansiyeline çok inanıyorlar. Tabii biz bunu konuşurken 2020 ortalarındaydı. Pandeminin çok daha hızlı geçeceğini ön görmüştük. Geldiğimiz noktada pandemi geçmemesine rağmen oldukça iyi bir performans gözüküyor. Özetle Alanya yarışına isim sponsoru olmamız aslında uzun yıllardır sürdürdüğümüz görüşmelerin bir neticesi" şeklinde konuştu.

"PATİKA KOŞUSU TARAFINDAKİ TARİHİMİZ ÇOK ESKİ"

Patika koşusundaki yatırımlarından da bahseden Andırınlı, "1982 yılında ilk outdoor botu ürettikten sonra 1985 yılında ilk hafif koşuya uygun kross ürünü piyasaya sürülüyor. 1990-1993 yıllarında da daha çok koşuculara hitap edecek koşu ayakkabıları üretiliyor. Baktığımızda patika koşusunun adı konmadan önce de bu alanda çok kayda değer ürünler piyasaya sürülüyor. Son yıllarda sponsorluklar, pazarlama anlamında da ciddi bir girişim içinde. 2020'de Skyrunner World serisine sponsor oldu. Şu anda da 10 tane profesyonel elit atleti bünyesinde barındırıyor.2004 yılından bu yana da çok sayıda atlete sponsorluklar var. Dolayısıyla patika koşusunda önümüzdeki günlerde çok kayda değer oyunculardan biri olacak. Bu Alanya yarışı da buna hizmet edecek" şeklinde konuştu.

"13 ELİT ATLET VAR"

Alanya Ultra Trail'e katılacak elit atletlerden söz eden Barış Andırınlı, şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda 550 civarı bir katılımımız var. Pandemi neticesiyle beklenenin biraz altında kaldı ama buna rağmen elit atletlerin katılımı oldukça üst seviyede. Şu an geleceği kesinleşen 13 tane elit atletimiz var. Bu 13 atletin 6 tanesi Merrell'ın atletleri. Bu bize şunu gösteriyor; Alanya markasına, etkinliğin başarısına, Türkiye'ye çok inanan atletler bunlar. Çünkü birçok ülkede seyahat kısıtlamaları olmasına rağmen 13 elit atleti burada koşturacak olmak bizim için gurur kaynağı. Bunlar arasında Türkiye'den Mehmet Soytürk koşacak. Çok önde gelen sporcularımızdan bir tanesi. Hector Haines var. Bu da özellikle Skyrunner World serisinde genel klasmanda dünya beşincisi. Biz Alanya ile işin profesyonel tarafında bir yarışma organize etmek istiyoruz ama daha amatör, bizim gibi insanların da katılıp koşabileceği bir organizasyon. Bu sene, çok özel bir sene olacak diye tahmin ediyorum çünkü 13 atlet de çok rekabetçi. Kıyasıya bir yarış olacak."

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı