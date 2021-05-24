Meliha İsmailoğlu: "Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli"
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Meliha İsmailoğlu: "Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- (Özel haber) Meliha İsmailoğlu: "Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli" A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı voleybolcusu Meliha İsmailoğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda öncelikle hedefin gruplardan çıkmak olduğunu söyledi.

- (Özel haber) Meliha İsmailoğlu: "Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı voleybolcusu Meliha İsmailoğlu, Tokyo Olimpiyatları'nda öncelikle hedefin gruplardan çıkmak olduğunu söyledi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CEV Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başarılı voleybolcu Meliha İsmailoğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Kendilerini uzun bir yaz dönemi beklediğini ifade eden 27 yaşındaki voleybolcu, "Normalde şimdiye kadar Milletler Ligi başlamadan genelde iki antrenman yapıp maçlara başlardık. Bu sefer ilk defa bu kadar uzun bir aramız oldu. Neredeyse İstanbul'da iki hafta antrenman yaptık. Takım açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Milletler Ligi'nde 15 maçı oynayıp, takımımızın ve sistemimizin daha iyi oturacağına inanıyorum. Olimpiyatlara daha hazır bir şekilde gitmiş olacağız" diye konuştu.

"Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli"

Milli Takım'ın bu turnuvalardaki hedeflerini de açıklaya başarılı oyuncu, "Milletler Ligi'nde 15 maçı oynayacağımız için kesinlikle finallere kadar kalmak istiyoruz. Bu finallere kalırsak hem fiziksel hem de mental açıdan takım için önemli olacağını düşünüyorum. Çekişmeli, önemli ve güçlü takımlara karşı oynayarak daha güçlü çıkacağımızı düşünüyorum. Tokyo öncesi bizim için önemli olacak. Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli. Gruptan kaçıncı çıktığımıza göre sonraki rakibimiz belli olacak. O maçlar tek maç olacağı için belli olmaz. Top yuvarlak dediğimiz bir tabir var. O yüzden o maçta güzel bir sürpriz yapıp, umarım yarı finale yükselebiliriz" şeklinde konuştu.

"Yoğun çalıştıktan sonra fazla dinlenmek bize garip geliyor açıkçası"

Kulüplerde yoğun geçen sezondan sonra milli takımda da yine aynı yoğunluğun olacağının hatırlatılması üzerine İsmailoğlu, "O kadar yoğun çalıştıktan sonra fazla dinlenmek bize garip geliyor açıkçası. O yüzden çok da fazla dinlenmemeye çalışıyoruz. Sağ olsun hocamız final maçından sonra tatil verdi. Takıma sonradan katılmış olduk. Ama yine o dönemde de ben boş kalmadım. Çünkü vücudum o şekil hazır değil. Çok dinlenmeye de müsait değil. Çok dinlenince performansım düşüyor gibi hissediyorum. O yüzden hiçbir zaman bırakmayıp, o yoğun tempoya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Meliha İsmailoğlu: 'Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli'
Meliha İsmailoğlu: 'Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli'
Meliha İsmailoğlu: 'Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli'
Meliha İsmailoğlu: 'Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli'
Meliha İsmailoğlu: 'Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

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Meliha İsmailoğlu: "Tokyo'da öncelikle gruptan çıkmak önemli" - Haberler Spor
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