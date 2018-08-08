Bıçakçılardan Uyarı: "Kurbanı Tek Bıçakla Kesmeyin"

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban keseceklere önemli uyarılarda bulunan bıçak ustaları, kurbanın kesileceği bıçakların büyük olması gerektiğine dikkat çekerek, her işlem için farklı özelikte bıçakların olması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde baba mesleklerini sürdüren Murat Bıçakçı ve oğlu Alaattin Bıçakçı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluğun arttığını söyledi. Murat Bıçakçı, kurbanda kullanılacak bıçakların önemine değinerek, "Kurban Bayramı'na az kaldı, yoğunluğumuz her geçen gün artıyor. İnsanlarımız kurban kesme konusunda bilinçsiz, çok bilinçli değiller. Hangi bıçağı nerede kullanacağını bilmiyorlar, nasıl yapacaklarını bilmiyorlar, kendilerini kesiyorlar ve zahmet çekiyorlar" dedi.

"Kurban Bayramı'nın özelliği bıçağının yüzünün büyük olması"

Bıçakçı, kurbanın kesileceği bıçağın büyük olması gerektiğini belirterek, "Kurban bıçağının biraz büyük olması gerekiyor. Biz çok eski olduğumuz için eskiler bize, hep bir senleden gibi olacak, ucu çok büyük olacak. Kesim bıçağının makbulü budur, çünkü bu kurban yani dinimizde olan bir şey normal hayvan kesimi değil. Kurban Bayramı'nın özelliği bıçağının yüzünün büyük olması, bir de keskin olması. Keskin olan bıçakla hayvan kesmek rahattır bir seferde kesersiniz o hayvan da can çekmez" ifadesini kullandı.

"Herkes tek bıçakla iş yapmaya çalışıyor, fakat tek bıçakla iş olmaz"

Kurbanın kesileceği bıçağın ile derisinin soyulması veya etlerin doğranacağı bıçakların farklı olması gerektiğini burgulayan Bıçakçı, bilemenin de önemini belirterek, "Bileme çok önemli yeni aldığımız bıçağın, mutlaka bilenmeli. Bilemeden hiçbir şekilde hayvan kesmeyin. Herkes tek bıçakla iş yapmaya çalışıyor, fakat tek bıçakla iş olmaz. Neden olmuyor işte bunu kestikten sonra kurbanın derisinin alınması lazım, yüzme bıçaklarımızın biraz oval olması lazım ki parçalamasın. Hayvanın etini kemiğinden ayırmak için biraz sivri bıçak kullanmak lazım, hem gerdanı güzel ayaklar, et kalmaz, her türlü köşelere girer. Hayvanı ayıkladıktan sonra, kesim bıçağıyla, bir tane hayvan kesiyorsa bununla parçalayabiliriz. Yani bir hayvanı 4 ya da 5 bıçakla kesmemiz gerekiyor. Tabii yanında masatlı da olmalı. Bıçağın bilenmesi çok önemli ehil insanlara bilemesi gerekiyor. Yani bilmeyen bıçağı yakar, bıçağın ısınıp yandığı zaman çeliğin özelliği gidiyor, bu da bıçakla yüz dönmesi ve çabuk körlemeye sebep oluyor. Yani bıçakçınızı iyi seçin. İnsanlarımız yavaş yavaş gidip gelmeye başladı, son günlere bırakmıyorlar artık. Biz de işimizi daha iyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Acemi kasaplarda uyarı

Acemi kasaplara da uyarılarda bulunan Bıçakçı, "Acemi kasaplar dikkat edin, kurban geldi hastaneleri doldurmayın. İşi ehline bırakın, kasaplarımız işlerini güzel halletsin, siz de bir taraflarınızı kesmeyin" diye konuştu.

Babadan oğla geçen mesleği 5 kuşaktır devam ettiren Bıçakçı ailesinin son bıçakçısı Alaattin Bıçakçı, yoğun günde babasına yardımcı oluyor. Alaattin Bıçakçı da, "Kurban Bayramı hazırlıklarımızı görüyorsunuz şu anda bıçak çeşidimiz var. Her bıçağı almaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ