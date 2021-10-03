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SPOR Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdüSadettin Saran Spor aracılığıyla down sendromlu çocukların sosyalleşmelerine ve topluma kazandırılmalarına elimizden geldiğince destek olacağızBu yarışları düzenlemeye uzun seneler devam edeceğizKaş...

ANTALYA (DHA) - SPOR Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdü

Sadettin Saran Spor aracılığıyla down sendromlu çocukların sosyalleşmelerine ve topluma kazandırılmalarına elimizden geldiğince destek olacağız

Bu yarışları düzenlemeye uzun seneler devam edeceğiz

Kaş Kaymakamı Yazıcı Harika çocuklarımızı seviyor, bağrımıza basıyoruz

Taner Ölmez Böyle organizasyonlar çoğalırsa daha da mutlu olurum

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ Kaş,( Antalya ),(DHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen 'Engelsiz Kulaçlar' yüzme yarışı renkli anlara sahne olurken özel gereksinimli gençler, Sadettin Saran ile birlikte kulaç attı.

Sporun gelişimine her alanda katkı sunan Sadettin Saran, özel gereksinimli gençlerin topluma entegre olmaları ve topluma kazandırılmalarına destek olmak amacıyla "Engelsiz Kulaçlar' yüzme yarışması düzenlenledi. Antalya'nın Kaş ilçesinde Alternatif Yaşam Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte 20 özel gereksinimli genç, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ile birlikte kulaç attı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte tüm yarışçılara birincilik madalyası takdik edildi. Yarışlara Sadettin Saran'ın yanı sıra, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve otizmli doktor rolü ile hafızalarda yer edinen oyuncu Taner Ölmez katıldı.

Organizasyon sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, Pandemiden dolayı organizasyona ara vermiştik. Ancak burada pırıl pırıl gençlerle birlikte olmak bizim için de çok iyi. Çok büyük enerji kaynağı. Sevgi dolular. İnşallah bu yarışları uzun seneler yapmaya devam edeceğiz. Kaş'ta yapmaya devam edeceğiz. Bunun yanında birkaç parkur daha ekleyeceğiz. Ev sahiplerimize, Taner Ölmez kardeşimize, buradaki gönüllü insanlara teşekkür etmek lazım. Biz de bu işin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bundan 3-4 sene önce söylemiştim. Ben ölene kadar ağabeyleriyim. Bu böyle devam edecek ifadelerini kullandı.

SPOR ARACILIĞIYLA DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMELERİNE VE TOPLUMA KAZANDIRILMALARINA ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DESTEK OLACAĞIZ

Sporun iyileştirici ve geliştirici gücünü kullanarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Saran, Bu gençler Türkiye'nin özel çocukları, çok yönlü çocuklar. Her birinin içinde keşfedilmemiş cevherler yatıyor. Bunları görmek için bir dizi izlemeye gerek yok, bu gençler hayatın içinde. Onlara ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamakla yükümlüyüz. Bizim onların hayata kazandırılması, topluma entegre olmalarının kolaylaştırılması ve fırsat eşitliği haklarının sağlanması konusundaki duruşumuz nettir. Özellikle sporun iyileştirici ve geliştirici gücü ile onlarla daha sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Spor aracılığıyla sosyalleşmelerine ve topluma kazandırılmalarına elimizden geldiğince destek olacağız dedi.

KAŞ KAYMAKAMI YAZICI HARİKA ÇOCUKLARIMIZI SEVİYOR, BAĞRIMIZA BASIYORUZ

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Bugün çok güzel bir atmosferi Kaş ilçemizde yaşıyoruz. Harika çocuklarımızla beraberiz. Marina'dan İnce Boğaz'a güzel bir yüzme etkinliği düzenlendi. Ben bu yüzme etkinliğine emek verenleri yürekten tebrik ediyorum. Kaş, bu tarz organizasyonlara her daim açık. Az önce de söyledim, harika çocuklarımız diye. Onları burada misafir etmeyi borç biliriz. Bundan sonraki dönemlerde de bu tarz etkinliklerle onlarla olacağız. Onları çok seviyor, bağrımıza basıyoruz. Onlarla olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.

TANER ÖLMEZ BÖYLE ORGANİZASYONLAR ÇOĞALIRSA DAHA DA MUTLU OLURUM

Down sendromlu çocuklarla bir araya geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren oyuncu Taner Ölmez, Burada olduğum için çok mutluyum. Şu anda meleklerin içindeyim. Bu organizasyon için Saran Holding ve Saadettin Bey'e çok teşekkür ederim. Böyle şeyler çoğalırsa daha da mutlu olurum. Burada olduğum için çok çok mutluyum. Böyle güzel şeyler inşallah çoğalarak devam eder diye konuştu.

SPOR Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdü

SPOR Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdü

SPOR Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdü

SPOR Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdü

SPOR Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdü

SPOR Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdü

SPOR Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdü
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Haber: SPOR Özel gereksinimli gençler 'Engelsiz Kulaçlar' etkinliğinde Sadettin Saran ile yüzdü - Haberler
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