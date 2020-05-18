(Özel) Fiyatı diğer enginarların iki katı ama tarlada kapışılıyor
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(Özel) Fiyatı diğer enginarların iki katı ama tarlada kapışılıyor

Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli enginarlarının yetiştiği Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa'da hasat başladı.

(Özel) Fiyatı diğer enginarların iki katı ama tarlada kapışılıyor
18.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:44

Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli enginarlarının yetiştiği Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa'da hasat başladı. Kılçıksız ve yumuşak olması sebebiyle ön plana çıkan enginar bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor.

Nilüfer ilçesi Hasanağa köyünde yetişen enginarların ünü şehir sınırlarını aşmış durumda. Lezzeti ve iriliğiyle tadına bakanların unutamadığı enginarın hasadı başladı. Normal enginarlar pazarlarda 3 liradan satılırken Hasanağa enginarı pazara çıkmadan tarlada 5 liradan alıcı buluyor. Köylüler gelen siparişleri müşterilerin evlerine kadar ulaştırıyor. Üreticinin en büyük sıkıntısı ise sokağa çıkma kısıtlamasında müşterilerine siparişleri yetiştirememek. Tarlada olgunlaşan enginarlar toplanamazsa çürümekle karşı karşıya kalabilir.

Üreticiler yetkililerden sokağa çıkma kısıtlamasında kendilerine izin verilmesini siparişlerini müşterilerine ulaştırmak istediklerini ifade ediyor. Hasanağa enginarının ünü o kadar fazla ki daha enginar hasadı başlamadan pazarlarda başka enginarları "Hasanağa enginarı" diye satıyorlar. Bir dönüm enginar bahçesi iyi bakıldığında 3 bin kafa enginar veriyor.

Bu yıl enginar hasadına başladıklarını ifade eden Mehmet Akipek, "Enginarlarımız oldu. Kesim yapılacak durumdalar. Hasada başladık. Gelen çok sayıda sipariş var ama sokağa çıkma yasağından dolayı siparişleri adrese teslim edemiyoruz. Biz sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmak istiyoruz. Biraz daha zaman geçtiğinde enginarlar daha fazla olgunlaşmaya başlayacak. Bizim köyün enginarları çok meşhur. Pazarda başka enginarları Hasanağa enginarı diye satıyorlar. Biz soyulmuş enginarları tanesini 5 liradan satmaktayız. Bir dönümden ise 3 bin kafa enginar çıkıyor" dedi.

Hasanağa Muhtarı Halli Turan, "Bu yılki enginar hasadı başladı. En büyük sıkıntımız sokağa çıkma kısıtlamasında ürünlerimizi satamıyoruz. Biz yetkililerden ürünümüzü satmak için bir kolaylık bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Karaciğer dostu

Kilo verme sürecini hızlandırmasıyla bilinen enginar, aynı zamanda karaciğeri temizleyip mideyi koruyor. Enginarın antioksidan, vitamin ve mineral açısından zengin olmasından dolayı dolaşım, sindirim sistemi ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğu biliniyor. Enginar, kanı da temizliyor. Kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü de dengede tutuyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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