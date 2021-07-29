Özalp ve Saray'da etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde dün etkili olan dolu, buğday ve arpa tarlalarında hasara neden oldu.

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde dün etkili olan dolu, buğday ve arpa tarlalarında hasara neden oldu.

Özalp Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören ekili arazilerde inceleme yaptı.

Çiftçilerden Mehmet Baltacı, gazetecilere, Özalp ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlasının doludan dolayı büyük zarar gördüğünü söyledi.

Dolunun ilçe genelinde 12 bin dekar ekili araziye zarar verdiğini belirten Baltacı, "Dolu 20 dakika yağdı. Allah'tan gelen bir şey. Bu yıl kurak geçti, zaten bir şey yoktu olanı da dolu vurdu. Buğday başakları yere döküldü. Yapacak bir şey yok. Yetkililerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı