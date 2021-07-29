Özalp ve Saray'da etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özalp ve Saray'da etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi

Özalp ve Saray'da etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde dün etkili olan dolu, buğday ve arpa tarlalarında hasara neden oldu.

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde dün etkili olan dolu, buğday ve arpa tarlalarında hasara neden oldu.

Özalp Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören ekili arazilerde inceleme yaptı.

Çiftçilerden Mehmet Baltacı, gazetecilere, Özalp ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlasının doludan dolayı büyük zarar gördüğünü söyledi.

Dolunun ilçe genelinde 12 bin dekar ekili araziye zarar verdiğini belirten Baltacı, "Dolu 20 dakika yağdı. Allah'tan gelen bir şey. Bu yıl kurak geçti, zaten bir şey yoktu olanı da dolu vurdu. Buğday başakları yere döküldü. Yapacak bir şey yok. Yetkililerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Özalp ve Saray'da etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi
Özalp ve Saray'da etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi
Özalp ve Saray'da etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük İlham Aliyev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Oğulcan Engin
Spor Muslera Burak Elmas Alper Yılmaz Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özalp ve Saray'da etkili olan dolu, ekili alanlara zarar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 18:09:39. #1.16#

title