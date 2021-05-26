Öz İplik İş: "Tekstil emekçilerinin sendikalaşması engelleniyor, işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor"

Öz İplik İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Akarteks Tekstil işçilerinin sendikaya üye olduktan sonra ücretsiz izne çıkarıldığı ifade edildi.

Öz İplik İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Akarteks Tekstil işçilerinin sendikaya üye olduktan sonra ücretsiz izne çıkarıldığı ifade edildi.

Öz İplik İş Sendikası, Akartekst Tekstil işçilerinden 7 kişinin sendikaya üye olduktan sonra ücretsiz izne çıkarıldığını kaydetti. Sendikadan yapılan açıklamada, "Kelkit, B. Bükü Caddesi No: 21, Erbaa/Tokat'ta faaliyet gösteren Akarteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. çalışanları, uluslararası belge ve sözleşmelerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasaların kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak Öz İplik İş Sendikası'na üye olmuşlardır. Sendikaya üye olan 7 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. İşçilerin sendikaya üye olduğunu öğrenen işveren yetkilileri, fabrikada sendikalaşmanın önüne geçebilmek adına pandemiyi bahane ederek yıllık izin ve kısa çalışma ödeneği alabilme hakkı olan 7 sendikalı işçiyi ücretsiz izne çıkardı. Ücretsiz izin ile sendikaya üye olan veya olmak isteyen işçilere psikolojik baskı oluşturuldu. İşçiler çeşitli baskı ve söylemlerle sendika üyeliğinden caydırılmaya çalışıldı. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği gibi hakkı olan işçilerin ücretsiz izine çıkarılması kötü niyetin ve işveren yetkililerinin fabrikada sendikalaşmayı engellemek adına çabaladığının göstergesidir" denildi.

Sendikalaşmanın Anayasa ve yasalar tarafından güvence altında olduğu belirtilirken, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde emekçilerin ücretsiz izine çıkarılması kabul edilemez bir durumdur. Sendikal örgütlenme hakkı, çalışma yaşamında vazgeçilmez temel haklardan biridir. Sendikalaşma özgürlüğü anayasa ve yasalar tarafından güvence altındadır. Akarteks Tekstil yetkililerine diyalog çağrısında Bulunuyoruz. Öz İplik İş Sendikası olarak bizler diyalogdan yanayız. Akarteks Tekstil yetkililerine diyalog çağrılarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı