Öz İplik İş: "Tekstil emekçilerinin sendikalaşması engelleniyor, işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öz İplik İş: "Tekstil emekçilerinin sendikalaşması engelleniyor, işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor"

Öz İplik İş: 'Tekstil emekçilerinin sendikalaşması engelleniyor, işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Öz İplik İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Akarteks Tekstil işçilerinin sendikaya üye olduktan sonra ücretsiz izne çıkarıldığı ifade edildi.

Öz İplik İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Akarteks Tekstil işçilerinin sendikaya üye olduktan sonra ücretsiz izne çıkarıldığı ifade edildi.

Öz İplik İş Sendikası, Akartekst Tekstil işçilerinden 7 kişinin sendikaya üye olduktan sonra ücretsiz izne çıkarıldığını kaydetti. Sendikadan yapılan açıklamada, "Kelkit, B. Bükü Caddesi No: 21, Erbaa/Tokat'ta faaliyet gösteren Akarteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. çalışanları, uluslararası belge ve sözleşmelerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasaların kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak Öz İplik İş Sendikası'na üye olmuşlardır. Sendikaya üye olan 7 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. İşçilerin sendikaya üye olduğunu öğrenen işveren yetkilileri, fabrikada sendikalaşmanın önüne geçebilmek adına pandemiyi bahane ederek yıllık izin ve kısa çalışma ödeneği alabilme hakkı olan 7 sendikalı işçiyi ücretsiz izne çıkardı. Ücretsiz izin ile sendikaya üye olan veya olmak isteyen işçilere psikolojik baskı oluşturuldu. İşçiler çeşitli baskı ve söylemlerle sendika üyeliğinden caydırılmaya çalışıldı. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği gibi hakkı olan işçilerin ücretsiz izine çıkarılması kötü niyetin ve işveren yetkililerinin fabrikada sendikalaşmayı engellemek adına çabaladığının göstergesidir" denildi.

Sendikalaşmanın Anayasa ve yasalar tarafından güvence altında olduğu belirtilirken, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde emekçilerin ücretsiz izine çıkarılması kabul edilemez bir durumdur. Sendikal örgütlenme hakkı, çalışma yaşamında vazgeçilmez temel haklardan biridir. Sendikalaşma özgürlüğü anayasa ve yasalar tarafından güvence altındadır. Akarteks Tekstil yetkililerine diyalog çağrısında Bulunuyoruz. Öz İplik İş Sendikası olarak bizler diyalogdan yanayız. Akarteks Tekstil yetkililerine diyalog çağrılarımız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Volkan Bozkır Antony Blinken Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Sibel Can Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Lukas Podolski Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Öz İplik İş: "Tekstil emekçilerinin sendikalaşması engelleniyor, işçiler ücretsiz izne çıkarılıyor" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 16:06:14. #1.11#

title