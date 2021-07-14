Oyuncu Çiğdem Batur'dan çarpıcı taciz itirafı!
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Oyuncu Çiğdem Batur'dan çarpıcı taciz itirafı!

Oyuncu Çiğdem Batur'dan çarpıcı taciz itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2014 yılında kendisini taciz ettiğini söyleyerek dava açtığı Erdinç B.'den yine taciz gördüğünü açıklayan oyuncu Çiğdem Batur, Türkiye Lider Marka ödülleri töreninde yılın en iyi sosyal sorumluluk projesine layık görüldü. Batur, tacize uğraması ve Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

'Lambaya Püf De' adlı şarkıyı coverlayarak gelirini şiddet ve taciz mağduru kadınlara bağışladığı için ödül aldığını söyleyen Batur "Kadınlar için haklı bir davanın peşindeyiz. Benim başıma gelen talihsiz bir olaydan yola çıkarak vesile olmak için şarkı yaptık.

Bir cover şarkı yaptık elde edilen gelirleri de şiddet mağduru taciz görmüş kadınlar için kullanacağız. Bunun ödüllendiriliyor olması güzel. Kadınların sesinin çıktığının ifadesidir bu. Çok mutluyum" dedi.

"KADINLAR KORUMASIZ KALDI"

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla kadınların korumasız kaldığını da söyleyen Batur, "Yerine çok daha iyi bir şey konulsaydı kaldırılabilirdi ama şimdi kadınlar tamamen korumasız" diye konuşurken, geçtiğimiz günlerde yine tacize uğraması ile ilgili olarak "Bu insanların hak ettikleri cezayı ilk esnada almasını umuyoruz umarım örnek teşkil eder. Benim gibi çok oyuncu arkadaşım böyle şeyler yaşamış.

Çok fazla içine atan insan var. İnşallah adalet yerini bulur. Böyle tacizciler sokakta gezse ne zaman tacizde bulunur bilemiyorsun" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Çiğdem Batur'dan çarpıcı taciz itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

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