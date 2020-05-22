Öykü Arin için "donör olun" çağrısı
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Öykü Arin için "donör olun" çağrısı

Antalya'da babasından nakledilen ilikle hayata tutunan ve tekrar ilik savaşı başladığı bildirilen 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için "kök hücre bağışı" çağrısı yapıldı.

Öykü Arin için
22.05.2020 21:51 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:51

Antalya'da babasından nakledilen ilikle hayata tutunan ve tekrar ilik savaşı başladığı bildirilen 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için "kök hücre bağışı" çağrısı yapıldı.

Antalya'da 2018'in kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e geçen yıl nisanda önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledildi. İlik uyum sağlamayınca küçük kıza bu kez haziran başında babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı.

Anne Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından, Öykü Arin'in doktor kontrolünde evde ekstra ilaçlar aldığını, tedavisinin uzadığını ifade etti.

Panik yapmaya gerek olmadığını ancak tedbirli olmakta fayda olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Öykü Arin'de yeniden ilik savaşı oldu. Hem Öykü Arin'in yeniden ihtiyacı olma riskine karşı hem de ilik nakli bekleyen binlerce öykü için donör olun. Gerçekten kök hücre bağışı hayat kurtarıyor. Öykü, ağır ilaçlar kullanıyor. Tam uyumlu donör bulunamadığı için önce benden sonra babasından yarı uyumlu ilik denenmişti. Kök hücre bağışı yapın. Çok sayıda çocuk, anne, baba, kardeş sizin donör olmanızı bekliyor. Koronavirüs nedeniyle Kızılay'da ve hastanelerde de kan stokları bitmiş. Lösemi tedavisi gören çocukların sizin kan ürünlerinize ihtiyacı var."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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