ÖTV İndiriminin Bitmesiyle Otomobil Fiyatları Güncellendi: İşte Yeni Fiyatlar

Sıfır otomobillerde satışı artırmak ve otomobil arayışında olanlara teşvik sağlamak için bir süredir uygulanan ÖTV indirimi, geçtiğimiz günlerde sonlandı. Yüzde 15 olarak uygulanan indirim sonrası da otomobil üreticileri, araçlarının fiyatlarını tekrar eski seviyeye getirdi.

Hurda indirimi yılbaşına kadar devam edecekken, buradaki miktar da 15 bin lira seviyesinde. Bu indirimlerin bitmesi sonrası bazı üreticiler fiyatlarını güncellemeyerek genel bir fiyat azaltma politikasına gitti. İşte bazı otomobillerin yeni fiyatları:

Volkswagen Polo 1.0 - 110.700 lira

Citroen C3 Live 1.2 --- 105.500 lira

Toyota Yaris 1.0 --- 100.500 lira

Fiat Egea 1.4 Fire --- 89.900 lira

Renault Symbol 1.0 SCe --- 84.900 lira

Peugeot 301 Active 1.2 --- 106.203 lira

Opel Corsa Essentia --- 98.400 lira

Ford Fiesta 1.1 --- 100.800 lira

Dacia Sandero Ambiance 1.0 SCe --- 84.900 lira

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI --- 125.400 lira

Skoda Fabia 1.0 - -- 96.253 lira