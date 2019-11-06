Otomotivde daralma yüzde 32'ye geriledi

06.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:13

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,88 azalarak 330 bin 384 adet olarak gerçekleşti.



2018 yılı on aylık döneminde 485 bin 27 adet toplam pazar gerçekleşmişti.



Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre; otomobil satışları, 2019 yılı on ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 29,17 oranında azalarak 268 bin 624 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 379 bin 274 adet satış yaşanmıştı.



Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 41,6 azalarak 61 bin 760 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 105 bin 753 adet satış gerçekleşmişti.



Otomobil Pazarı yüzde 138, Hafif Ticari Araç Pazarı yüzde 91 arttı.



2019 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49 bin 75 adet oldu. 21 bin 571 adet olan 2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 127,5 oranında arttı.



2019 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137,94 arttı ve 39 bin 996 adet oldu. Geçen sene 16 bin 809 adet satış gerçekleşmişti.



2019 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ekim ayına göre yüzde 90,66 arttı ve 9 bin 79 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 4 bin 762 adet satış yaşanmıştı.



2019 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 30,6, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 39,2 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29,4 azalış izlendi.



2019 yılı Ekim ayı sonunda 153 adet elektrikli ve 8 bin 688 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,3 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 105 bin 571 adet ile sahip oldu.



2019 yılı Ekim ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,74'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 68,58'e ulaştı. 2019 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.



Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,5 pay alan C (165 bin 274 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,4 pay, 135 bin 353 adet) oldu.



2019 yılı Ekim ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72,08 pay ile Van (44 bin 518 adet), ardından yüzde 12,17 pay ile Kamyonet (7 bin 517 adet) ve yüzde 8,04 pay ile Minibüs (4 bin 967 adet) ve yüzde 7,70 pay ile Pick-Up (4 bin 758 adet) yer aldı.



2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 450 bin – 500 bin adet, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 525575 adet aralığında olması tahmin edilmektedir.



