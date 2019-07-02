Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 45 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 daralarak 195 bin 144 seviyesine geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu. 2018 yılının 6 ayında toplam pazarda 353 bin 348 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları ise 2019'un 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378'e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 275 bin 870 otomobil satılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı da bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,97 daralarak 38 bin 766 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 77 bin 478 hafif ticari araç satışı olmuştu.

Haziranda yüzde 16'lık daralma

Yalnızca haziran ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42 bin 688 adet seviyesinde gerçekleşti. 51 bin 37 adet olan 2018 yılının haziran ayına kıyasla toplam pazarda satışlar yüzde 16,36 azaldı.

Otomobil satışları bu yılın haziran ayında geçen senenin haziran ayına göre yüzde 12,62 gerileyerek 36 bin 24 adet oldu. Haziran 2018'de 41 bin 225 otomobil satışı yapılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı da söz konusu dönemde yüzde 32,08 daralarak 6 bin 664 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl haziranda 9 bin 812 hafif ticari araç satılmıştı.

90 elektrikli, 4 bin 811 hibrit otomobil satıldı

Haziran ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 44,5, 1600-2000cc aralığında yüzde 49,5, 2000cc üstünde yüzde 36,9 azaldı.

Aynı dönemde 90 adet elektrikli ve 4 bin 811 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Bu yılın haziran ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 36,77 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 57 bin 500 adetle sahip oldu.

Söz konusu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,07'ye gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,28'e yükseldi.

Haziran ayı sonunda otomobil pazarının yüzde 87,35'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satışa 99 bin 59 adet ve yüzde 63,3 payla C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 79 bin 341 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Haziran sonu itibarıyla hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa 27 bin 584 adet ve yüzde 71,16 payla "van" ulaşırken, bunu 4 bin 963 adet ve 12,80 payla "kamyonet", 3 bin 115 adet ve yüzde 8,04 payla "pick-up" ve 3 bin 104 adet, 8,01 payla da "minibüs" takip etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç pazarında gerçekleştirdiği satış adetleri şöyle oldu:



MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM 1 FIAT 24.130 6.973 31.103 2 RENAULT 27.227 1.969 29.196 3 FORD 5.472 14.084 19.556 4 VOLKSWAGEN 15.046 4.020 19.066 5 PEUGEOT 8.824 2.443 11.267 6 TOYOTA 10.654 473 11.127 7 HYUNDAI 9.623 588 10.211 8 HONDA 8.471 0 8.471 9 DACIA 6.444 1.016 7.460 10 MERCEDES-BENZ 4.222 2.255 6.477 11 NISSAN 5.907 482 6.389 12 OPEL 5.986 251 6.237 13 SKODA 5.152 0 5.152 14 AUDI 3.879 0 3.879 15 BMW 3.492 0 3.492 16 CITROEN 1.900 1.371 3.271 17 KIA 1.781 608 2.389 18 SEAT 2.054 0 2.054 19 VOLVO 1.842 0 1.842 20 MITSUBISHI 229 875 1.104 21 SUZUKI 1.040 0 1.040 22 JEEP 885 0 885 23 MINI 595 0 595 24 IVECO 0 555 555 25 ISUZU 0 421 421 26 LAND ROVER 357 0 357 27 SUBARU 348 0 348 28 KARSAN 0 282 282 29 ALFA ROMEO 189 0 189 30 MAZDA 167 0 167 31 SSANGYONG 65 100 165 32 PORSCHE 155 0 155 33 JAGUAR 89 0 89 34 DS 69 0 69 35 SMART 20 0 20 36 MASERATI 19 0 19 37 LEXUS 18 0 18 38 FERRARI 12 0 12 39 ASTON MARTIN 7 0 7 40 BENTLEY 4 0 4 41 LAMBORGHINI 4 0 4 42 INFINITI 0 0 0 TOPLAM: 156.378 38.766 195.144

Kaynak: AA