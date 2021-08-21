Otomobil sürücüsü manav dükkanına daldı
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Otomobil sürücüsü manav dükkanına daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek manav dükkanına girdi.

Kilis'te bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek manav dükkanına girdi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda manav dükkanın tezgahlarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği bildirildi. - KİLİS

Otomobil sürücüsü manav dükkanına daldı
Otomobil sürücüsü manav dükkanına daldı
Otomobil sürücüsü manav dükkanına daldı
Otomobil sürücüsü manav dükkanına daldı
Otomobil sürücüsü manav dükkanına daldı
Otomobil sürücüsü manav dükkanına daldı
Otomobil sürücüsü manav dükkanına daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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