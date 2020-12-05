Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

05.12.2020 19:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:02
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

BURSA'da, otomobilin çarptığı hafif ticara araç, yan yattı.

BURSA'da, otomobilin çarptığı hafif ticara araç, yan yattı. Hafif ticari araçta sıkışarak, ağır yaralanan Ömer Bakırcı (54), itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Yıldıray Demiray yönetimindeki 16 DH 914 plakalı otomobil, yan yoldan caddeye çıkan Kerim Erdal'ın kullandığı 25 SL 403 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan hafif ticari araçtaki Ömer Bakırcı, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bakırcı, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Yıldıray Demiray, "Fabrikamdan çıktım evime gidiyordum. Aniden önüme çıktı. Diğer arkadaş benim gelebileceğimi düşünememiş. Kaza böyle oldu" dedi.


Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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