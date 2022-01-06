OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI - Haberler
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Şevket Bayrak (72) ağır yaralandı.

KULA, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Şevket Bayrak (72) ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan F.G. (33) yönetimindeki 45 K 1044 plakalı otomobil, İlçe Jandarma Komutanlığı önünden şehir içine girmek isteyen Şevket Bayrak'ın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü Bayrak savrularak yere düştü. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Bayrak, önce Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Bayrak daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

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