Otomobilden 1422 adet tarihi eser çıktı
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Otomobilden 1422 adet tarihi eser çıktı

UŞAK'ta, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, Roma ve Helenistik dönemlerine ait 1422 adet tarihi eser ele geçirildi.

Otomobilden 1422 adet tarihi eser çıktı
03.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:42

UŞAK'ta, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, Roma ve Helenistik dönemlerine ait 1422 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi 2. Ateş sokakta, dün saat 20.30 sıralarında polis, Selçuk A.'nın kullandığı 64 DA 104 plakalı otomobili durdurdu. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin otomobil içinde yaptığı aramada, Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu belirlenen toplam 1422 adet sikke, kolye, yüzük, ok uçları ele geçirildi. Tarihi eserler, Uşak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, otomobil sürücüsü Selçuk A., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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