Haberler

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye Otomotiv Üretiminde Avrupa'da 5'inci Büyük Üs

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin otomotiv üretiminde dünyada 13., Avrupa'da 5. büyük üs olduğunu açıkladı. Sektör geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracatla lider konumda.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Türkiye'nin otomotiv sektöründeki küresel konumuna ilişkin verileri paylaştı. Bakan Bolat, Türkiye'nin otomotiv üretiminde dünyada 13'üncü, Avrupa'da ise 5'inci büyük üs olduğunu belirtti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Bolat, Türkiye'nin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydettiğini ifade etti. Haziran ayı itibarıyla 25 milyar dolarlık mal ihracatı ile aylık bazda tarihi bir seviyeye ulaşıldığını vurguladı. Otomotiv sektörü, geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracat geliriyle lider konumunu korudu.

Türkiye, hafif ticari araç üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dokuzuncu sırada yer alırken, otobüs üretiminde dünya dördüncüsü oldu. Bakan Bolat, sektörün başarısının elektronik, çelik ve yazılım gibi alanlarla entegre bir ekosistemden kaynaklandığını belirtti. Bakanlık olarak 45 milyar liralık ihracat destek bütçesi kullanıldığı, OİB Venture Mobilite İnovasyon Fonu ile genç girişimcilerin desteklendiği ve Turquality programı kapsamında firmaların marka faaliyetlerinin teşvik edildiği bilgisi paylaşıldı. Törende, Ford Otomotiv başta olmak üzere 133 firmaya ödüller verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan iyi haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Oyun çağrılarını geri çevirdi, 500 tam puanla Türkiye birincileri arasına girdi

Tüm çağrıları geri çevirdi, Türkiye birincileri arasına girdi