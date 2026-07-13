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Trump, IndyCar Sürücülerini Beyaz Saray'da Ağırlayacak; Freedom 250 Grand Prix Ağustos'ta

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Başkan Donald Trump, 13 Temmuz'da Beyaz Saray'da düzenlenecek Grand Prix Showcase etkinliğine IndyCar yetkilileri ve sürücülerini davet etti. Freedom 250 Grand Prix, 22-23 Ağustos'ta Washington D.C.'deki National Mall'da yapılacak ve Amerika'nın 250. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası olacak.

Başkan Donald Trump, 13 Temmuz'da Beyaz Saray'da düzenlenecek 'Grand Prix Showcase' etkinliğine IndyCar yetkilileri ve sürücülerini davet etti. Etkinlikte, NTT IndyCar Serisi'nde lider olan Álex Palou da yer alacak. Bu, NBC News tarafından bildirildi.

Freedom 250 Grand Prix, 22-23 Ağustos'ta Washington D.C.'deki National Mall'da gerçekleşecek. 1,7 millik sokak pisti, Pennsylvania ve Independence caddeleri boyunca uzanacak ve yedi viraj içerecek. Yarış, Amerika'nın 250. yıl dönümü kutlamalarının bir parçası.

Kaynak: Haber Merkezi
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