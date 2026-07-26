Tesla HW3 Donanım Yükseltmesi Belirsizliğini Koruyor

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, eski nesil HW3 donanımlı araçların geleceği yeniden masaya yatırıldı. Yatırımcıların ve araç sahiplerinin en çok merak ettiği "HW3 araçlara ücretsiz veya planlı bir donanım yükseltmesi yapılacak mı?" sorusu yanıtsız kaldı.

Toplantıda söz konusu yükseltmenin "bir noktada finansal açıdan uygun ve mantıklı olabileceğini" kabul eden Elon Musk, işlemin ne zaman başlayacağı, hangi bileşenlerin kullanılacağı veya maliyetin şirket tarafından nasıl karşılanacağına dair somut bir takvim paylaşmadı. Bu durum, Tesla'nın HW3 kullanan araçlar için henüz netleşmiş bir eylem planına sahip olmadığını gösterdi.

Açıklamalarda dikkat çeken en önemli detay, HW3 araçların mevcut Hardware 4 (AI4) platformuna geçirilmesi yerine henüz geliştirme safhasındaki yeni mimarilerin hedeflenmesi oldu. Musk, AI4 platformunun geliştirilmiş yeni bir versiyonu üzerinde çalıştıklarını ve bunun üretimine önümüzdeki yılın ortalarında başlanabileceğini belirtti. Ayrıca daha güçlü olan AI5 mimarisinin de gelecek yıl seri üretime geçmesini umduklarını ancak AI5'in ilk etapta insansı robot Optimus'ta kullanılacağını aktardı. Bu durum, HW3 sahiplerinin beklediği dönüşümün henüz piyasada olmayan teknolojilere bağlandığını ortaya koydu.

Tesla, 2016 yılından bu yana ürettiği araçların tam otonom sürüş altyapısına sahip olduğunu savunmuş ve bu vaatle tüketicilere zaman zaman 15 bin doları bulan FSD paketleri satmıştı. Ancak Musk daha sonra HW3'ün bellek bant genişliğinin HW4'ün sekizde biri seviyesinde kaldığını ve denetimsiz otonom sürüş için yetersiz olduğunu itiraf etmişti. Sektör analizlerine göre Tesla'nın verdiği sözü tutabilmesi için yaklaşık 4 milyon aracın bilgisayar donanımını yenilemesi ya da araç sahiplerine devasa tazminatlar ödemesi gerekebilir. Şirket, bu belirsizlik sürecinde HW3 donanımlı araçlara tam sürüm yerine kısıtlı yeteneklere sahip FSD v14 Lite yazılımını sunmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi