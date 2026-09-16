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Nissan, Sunderland'de yeni hibrit SUV üretimi için 170 milyon sterlin yatırım yapacak

Nissan, Sunderland'de yeni hibrit SUV üretimi için 170 milyon sterlin yatırım yapacak
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Japon otomobil üreticisi Nissan, Avrupa için yeni hibrit küçük SUV modelini İngiltere'nin Sunderland fabrikasında üreteceğini ve bunun için 170 milyon sterlin yatırım yapacağını açıkladı.

Japon otomobil üreticisi Nissan, Avrupa pazarı için yeni bir hibrit küçük SUV'u İngiltere'nin Sunderland kentindeki fabrikasında üreteceğini ve aracın montajı için 170 milyon sterlin (229 milyon dolar) yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket, Kicks e-POWER hibrit modelinin Sunderland'de Qashqai, Juke ve elektrikli Leaf modelleriyle birlikte üretileceğini, ancak üretim takvimiyle ilgili bilgi vermediğini belirtti.

Nissan, maliyetleri düşürmek amacıyla fabrikalardan çıkma, işten çıkarmalar ve bazı gelecek modelleri erteleme dahil bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Bu kapsamda elektrikli Qashqai'nin de rafa kaldırıldığı belirtiliyor.

İngiltere'nin en büyük otomobil montaj tesisi olan Sunderland fabrikasının geleceğine ilişkin endişeler bulunuyordu.

Nissan, haziran ayında Sunderland'deki iki üretim hattından birini hızla büyüyen Çinli otomobil üreticisi Chery'ye kiralamayı araştırdığını söylemişti.

Reuters, o ayın ilerleyen günlerinde İngiliz hükümetinin Nissan'a Sunderland'de uzun vadeli taahhüt ve yatırım karşılığında mali destek sağlamak için ileri düzey görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.

İngiltere İş Bakanı Jonathan Reynolds, yeni modelin Sunderland'de üretilmesi kararının ülkenin üretim uzmanlığına ve otomotiv geleceğine duyulan güvenin büyük bir göstergesi olduğunu söyledi.

1 dolar = 0,7422 sterlin

Kaynak: Haber Merkezi
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