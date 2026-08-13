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Motorin ÖTV'si Yeniden Düzenlendi: Ağustos'ta Sıfır, Sonrasında Kademeli Artış

Motorin ÖTV'si Yeniden Düzenlendi: Ağustos'ta Sıfır, Sonrasında Kademeli Artış
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla motorinde ÖTV 13-31 Ağustos'ta 0 TL, eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL, aralıkta 12 TL, 2027'den itibaren 13,9006 TL/litre uygulanacak. Fiyat, döviz ve petrol piyasasına göre değişebilir.

13 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11606 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli motorin türlerinde ÖTV tutarları yeniden belirlendi. Buna göre, litre başına ÖTV 13-31 Ağustos tarihleri arasında 0 TL olarak uygulanacak.

Eylül ayından itibaren ÖTV kademeli şekilde artırılacak: Eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL, aralıkta 12 TL olacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise 13,9006 TL/litre uygulanacak. ÖTV'nin sıfırlanması motorin fiyatında aşağı yönlü etki oluşturabilir, ancak pompada nihai fiyat; döviz kuru, uluslararası petrol ve ürün fiyatları ile diğer maliyetlere göre değişebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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