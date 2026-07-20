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Çin'de Binek Araç Satışları 2026'da Sert Düşüş: ICE Araçları Çöktü, İhracat Can Simidi

Çin'de Binek Araç Satışları 2026'da Sert Düşüş: ICE Araçları Çöktü, İhracat Can Simidi
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Çin'de binek araç satışları 2026 ilk yarısında %20,2 düşüşle 8,7 milyon adede geriledi. İçten yanmalı motorlu araç satışları Haziran'da %39 azalırken, elektrikli araç satışları da %5-6 düşüş gösterdi. Sektör karları %20 düşerken, ihracat %82 artışla 877 bin adede çıktı. Analistler 2027'de toparlanma bekliyor.

Çin'de binek araç satışları 2026'nın ilk yarısında %20,2 düşüşle 8,7 milyon adede geriledi. İçten yanmalı motorlu araç satışları Haziran'da yıllık %39 düştü. Sektör kar marjları Ocak-Mayıs döneminde %3,4'e, sektör kârları ise %20 düştü. Citic CLSA analisti Xiao Feng tam yıl satışlarının %20 düşeceğini öngörüyor.

Çöküş benzinli araçlarda yoğunlaşırken, elektrikli araç satışlarının da %5-6 düşmesi bekleniyor. Artan batarya maliyetleri ve düşen araç fiyatları üreticileri sıkıştırıyor. Feng, bir Çinli otomobil üreticisinin başabaş noktası için 500 bin adet satışa ihtiyacı olduğunu, sürdürülebilir kâr için ise 1 milyon adet gerektiğini belirtiyor. Pazarın 2030'a kadar yedi veya sekiz oyuncuya konsolide olması bekleniyor.

İhracat, Haziran'da %82,3 artışla 877 bin adede ulaşarak sektörün can simidi oldu. Orta Doğu'daki çatışmalar küresel yakıt maliyetlerini artırırken, Çinli EV'ler daha cazip hale geliyor. Analistler, araç filosu yenileme döngüleriyle 2027'de bir toparlanma bekliyor, ancak öncesinde sarsılma süreci hangi şirketlerin hayatta kalacağını belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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