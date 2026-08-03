Türkiye’de araç kiralama sektörü büyüyor: Filo 405 bine ulaştı

Türkiye'de araç kiralama sektörü, Avrupa ile kıyaslandığında hala büyük bir potansiyele sahip. TOKKDER Başkanı Özarslan Tangün, ticari amaçlı araçların yalnızca yüzde 10'unun kiralandığını, Avrupa'da bu oranın yüzde 50 ila 60 olduğunu belirtti.

Sektör, 2026'nın ilk yarısında 90 milyar lira vergi ödedi. Geçen yıl 133 bin araç satın alan sektör, bu yılın ilk altı ayında 96 bin 500 aracı filosuna ekledi. Toplam filo büyüklüğü 405 bine ulaşırken, operasyonel kiralamada 238 bin, günlük kiralamada ise 168 bin araç bulunuyor.

Operasyonel kiralama tarafında 64,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yapıldı ve sektörün aktif büyüklüğü 393 milyar liraya yükseldi. Tangün, otomotivde küresel dönüşüme dikkat çekerek, elektrikli araçların, yazılım odaklı ve otonom teknolojilerin sektörü değiştirdiğini, Çinli üreticilerin rekabeti yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi